Liechtensteinischer Transformations-Think-Tank THE HUS.institute ebnet Weg in die Digitale Moderne

Vaduz (ots) - Wandel, Digitalisierung, neue Weltordnung - dieletzten Jahre waren herausfordernd für viele Unternehmen. EinigeZukunftsforscher predigen, dass es bereits zu spät sei, wenn man sichals Big Player bis heute noch nicht an die digitalen Trends angepassthabe. Ein Liechtensteinischer Think-Tank, der sich den Potenzialender Digitalen Moderne verschrieben hat, ist nicht ganz einer Meinungmit den Schwarz Rednern und konnte nach dem ersten Geschäftsjahr einepositive Bilanz ziehen. Am Freitag 18. August 2017 veranstaltete THEHUS.institute Est. in Zusammenarbeit mit der UniversitätLiechtenstein eine Diskussionsrunde mit Mitgliedern der UnitedNations Technology Innovation Lab, des MIT (Massachusetts Instituteof Technology, Boston) und dem Liechtenstein Institute for StrategicDevelopment zum Thema "A sustainable ecosystem". Der Titel des Panelsweist auf die übergreifende Vision des Think-Tanks hin: Den Weg füreine vollumfassend nachhaltige Gegenwart und Zukunft zu ebnen mitHilfe des Kleinstaates als geschlossenes Laboratorium für wichtigewegweisende Lösungen und Projekte in der Digitalen Moderne.Der von Visionär Christopher P. Peterka und Liechtensteiner RudolfD. Hilti gegründete Think-Tank THE HUS.institute Est. beschäftigtsich mit der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in dieDigitale Moderne. Im Zuge des ersten Geschäftsjahres konnte bereitsein innovatives Netzwerk entstehen. So konnten Personen ausverschiedenen Ländern wie Argentinien, Italien, Iran, dem VereinigtenKönigreich Großbritannien, den USA oder Indien für die Visionbegeistert werden. Die Berufungen der Mitglieder sind genausovielfältig wie die Nationalitäten: Vom Investmentbanker bis zurPoetin, vom Student bis zum CEO, es sind diverse Berufsgruppen undGenerationen vertreten. Transformation in dieser Zeit verlangt nachfacettenreichen Kollektiven um alte Systeme effektiv zu beeinflussenund radikal neu zu definieren.Besuchen Sie unser Media Center für mehr Informationen und dieerweiterte Medienmitteilung! (http://ots.de/EgZnD)Pressekontakt:THE HUS.instituteLandstrasse 121LI-9490 Vaduz+41 (0) 79 544 52 74regina@thehus.institutewww.thehus.instituteOriginal-Content von: THE HUS.institute Est. - Transformation Think-Tank, übermittelt durch news aktuell