Lausitzer Rundschau: Das muss jetzt sein nach dem Anschlag Zum Anschlag in Barcelona und dessen Folgen

Von Anschlag zu Anschlag klingen dieAufforderungen der Politik immer hohler, sich von den Terroristen dieFreiheit nicht rauben zu lassen, die eigenen Werte weiterzuleben unddie offene Gesellschaft nicht infrage zu stellen. Falsch sind siedeshalb aber nicht. Die Angst vor dem Terror ist bei vielen Menschenschon zum Alltagsgefühl geworden. Umso mehr jetzt durch dasfürchterliche Attentat im weltoffenen Barcelona, von dem auch vieleDeutsche betroffen sind. Ob in der U-Bahn, auf Bahnhöfen, aufVolksfesten, man bewegt sich deutlich vorsichtiger, man schautgenauer hin. Das haben die islamistischen Barbaren bereits erreicht.Aber das Gefühl ist das eine, die reale Gefahr das andere. Den Alltagdarf man sich nicht mehr als absolut notwendig von den Terroristenprägen lassen. Ohnehin lassen sich weiche Ziele wie eine beliebteFlaniermeile kaum schützen. Was im Umkehrschluss nicht bedeutet,alles Zumutbare auch zu versuchen, um die Sicherheit für die Bürgerzu vergrößern. Aber die eindrucksvollste Antwort, vielleicht auch dieärgerlichste für die Mörder und ihre kranken Hintermänner ist, wennman seine Lebensweise nicht fundamental verändert - und so dem Terrortrotzt. Die Attentäter dagegen haben nur Hass und brutale Gewalt,sonst nichts. Es war gut, dass die Wahlkämpfer der Parteien amFreitag ihre Aktivitäten reduziert und ein Signal der Geschlossenheitgegeben haben. Der Terror und das fürchterliche Leid der Opfer dürfennicht dazu benutzt werden, um den einen oder anderen billigen Punktvor der Bundestagswahl zu machen. So zusammenzustehen, zeichnet eineDemokratie aus. Was aber nicht bedeutet, dass im Wahlkampf nicht überdie Frage von mehr Sicherheit diskutiert werden darf. Im Gegenteil:Das muss jetzt sein.