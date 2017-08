Lausitzer Rundschau: Erdogan sieht überall nur Feinde Zur Wahlempfehlung aus Ankara

Cottbus (ots) - Wer geglaubt hat, in den deutsch-türkischenBeziehungen könnte auch wieder Ruhe einkehren, sieht sich getäuscht.Die Eskalationsspirale dreht sich munter weiter. Nach denBesuchsverboten für Bundestagsabgeordnete und der willkürlichenInhaftierung deutscher Journalisten sowie einesMenschenrechtsaktivisten hat der türkische Präsident Recep TayyipErdogan eine weitere Provokation angezettelt: Sein Aufruf an alle inDeutschland lebenden türkischstämmigen Bürger, bei der Bundestagswahlim September nicht für die "Feinde der Türkei" zu stimmen, istletztlich als Aufruf zum Wahlboykott zu verstehen. Zwar nennt Erdogannamentlich CDU, SPD und Grüne, die für ihn des Teufels sind. Dochgibt es praktisch keine Partei in Deutschland, die dem Despoten vomBosporus nicht kritisch gegenübersteht. Und Kritik an seiner Personwertet Erdogan automatisch als böswilligen Akt gegenüber seinem Land.So ticken selbstherrliche Staatenlenker. Schon beim türkischenVerfassungsreferendum Mitte April suchten Regierungspolitiker ausAnkara ihre "Landsleute" in Deutschland mit massiver Propaganda zubeeinflussen. Nun geht es sogar um die Bundestagswahl. ErdogansEinmischung ist ein neuer Tiefpunkt in den ohnehin schon zutiefstzerrütteten deutsch-türkischen Beziehungen. Sie ist eine Frechheit.Bereits vor Wochen hatte Bundesaußenminister Gabriel eine"Neuausrichtung" der deutschen Politik gegenüber Ankara angekündigt.Wie sie genau aussieht, ist bislang nur vage erkennbar. Erdogansneuerliche Attacke sollte Anlass sein, hier konkreter zu werden. DieBundesregierung muss alle diplomatischen und wirtschaftlichenMöglichkeiten ausschöpfen, um dem türkischen Präsidenten klar zumachen, dass sich Berlin nicht alles gefallen lässt. Erdogan verstehtoffenbar keine andere Sprache als die der Stärke.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell