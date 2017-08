Landeszeitung Lüneburg: Europa muss sich um seine Probleme selbst kümmern - Ursula von der Leyen: Bundeswehr muss sowohl die Heimat verteidigen als auch im Ausland stabilisieren können

Lüneburg (ots) - Eigentlich war der "Tiger" gar nicht für denEinsatz in Westafrika vorgesehen, weil Hitze und Sand demHubschrauber zusetzen. Erst eine Ausnahmegenehmigung ermöglichte denEinsatz in Mali. War Ihr Versprechen des "bestmöglichen Geräts" fürdie Truppe zu vollmundig?Dr. Ursula von der Leyen: Der Tod der beiden Piloten ist mir sehrnahe gegangen. Ich war in Gao vor Ort und habe dort auch mit denKameradinnen und Kameraden der beiden Soldaten gesprochen. Siewollen, dass die Ursache des Absturzes aufgeklärt wird, haben aberkeinen grundsätzlichen Zweifel an diesem Hubschrauber. Der Tiger isteiner der modernsten Kampfhubschrauber überhaupt und wurde bereitsin einer eigens auf die klimatischen Verhältnisse zugeschnittenenVariante erfolgreich in Afghanistan eingesetzt. Dieselbe Variantebenutzen wir auch in Mali. Frankreich setzt den Tiger seit vielenJahren in Afrika ein. Das Untersuchungsteam untersucht derzeit,welche Probleme es mit dem Rotor gegeben haben könnte, aber wirwissen schlicht noch nicht, woran genau es gelegen hat. DieTemperaturen am Tag des Absturzes waren moderat, insofern spielt dieAusnahmeregelung keine Rolle. Grundsätzlich ist es mir aber wichtig,dass wir unseren Soldatinnen und Soldaten, die das Parlament inEinsätze schickt, das bestmögliche Material mitgeben. Deswegen setzeich mich so für die Trendwenden bei den Finanzen und dem Materialein.Seit Jahresbeginn wurden 5000 Zivilisten in Afghanistan getötet,darunter 1500 Kinder. Was muss in Mali anders gemacht werden, damitder Staat erfolgreicher stabilisiert wird als Afghanistan?Von der Leyen: Bei diesen komplexen Konflikten gibt es keinenkurzfristigen Erfolg. Im Kosovo hat der Einsatz Stabilität gebracht,und wir können nun langsam nach fast 20 Jahren, aber stetig diePräsenz reduzieren, so dass ein Ende irgendwann absehbar ist. Es istrichtig, dass dies in Afghanistan und Mali noch nicht der Fall ist.Aber Mali zeigt auch, dass wir dazugelernt haben. Die Tatsache, dassdie Vereinten Nationen den Friedensvertrag begleiten, die Europäer inMali die Truppe zugleich ausbilden und die G5-Sahel-Staaten parallelihre eigene Truppe aufbauen, um auf Dauer den Terror in den eigenenLändern selbst zu bekämpfen, zeigt die Lernfortschritte. Auch dievernetzte Herangehensweise mit Versöhnungsarbeit und wirtschaftlicherUnterstützung ist wertvoll, damit die Menschen eine Perspektive sehenzu bleiben. In einigen Jahren können wir hoffentlich sagen: Hierhaben wir es von Anfang an besser gemacht. Vielleicht nicht allesrichtig, aber besser.Fehlende Strategie und Korruption schwächen die afghanische Armee.Welche Fehler wurden gemacht bei dem Versuch, die Streitkräfte zumRückgrat des Staates aufzubauen?Von der Leyen: Die afghanischen Sicherheitskräfte schlagen sich imGroßen und Ganzen wacker gegen die Taliban und den IS, der versuchtauch dort Fuß zu fassen. Militärisch geht die Ausbildung gut voran.Man muss aber Geduld haben, zumal das Ende des Kampfeinsatzes ISAFfür die afghanische Armee sehr früh kam. Wir sehen augenblicklicheine Pattsituation. Den Taliban gelingen immer wieder kurzfristigemilitärische Erfolge. Meistens können sie aber die Gebiete nichthalten und müssen wieder der Armee weichen. Das hat aber zur Folge,dass die Bevölkerung nicht zur Ruhe kommt und die wirtschaftlicheEntwicklung stagniert. Eine dauerhafte Befriedung des Landes muss ausder afghanischen Gesellschaft selbst kommen. Mit dem Fortgang despolitischen Versöhnungsprozesses im Land können wir nicht zufriedensein und das ist auch immer wieder Thema in den Gesprächen mit derafghanischen Regierung. Für das afghanische Volk ist dieUnterstützung der Weltgemeinschaft unendlich wichtig. Mädchen gehenzur Schule und Universität. Die Menschen können zur Wahl gehen, eswerden Geschäfte gegründet. In Afghanistan wächst eine neueGeneration heran, die wir nicht im Stich lassen dürfen. Wiesoengagieren wir uns so stark in Mali und nicht mehr in Libyen, das unsgeographisch und als Schleuser-Nest näher ist?Von der Leyen: Das Völkerrecht verlangt eine Einladung desjeweiligen Landes oder ein Mandat der Vereinten Nationen, das einEingreifen von außen erlaubt. Beides gibt es für Libyen nicht.Deutschland engagiert sich jedoch von Anfang an in der EU-OperationSophia, die im Mittelmeer gegen Schlepper, Schleuser undWaffenschmuggel vorgeht. Im Moment ist das Sophia-Mandat aufinternationale Gewässer beschränkt, wo wir auch libysche Küstenwacheausbilden. Auch, weil die libysche Regierung bislang keineausländischen Truppen auf dem eigenen Territorium dulden möchte.Anders als in Mali gibt es für Libyen auch keine im ganzen Landanerkannte und durchsetzungsfähige Regierung. Milizen spielen ihreigenes Spiel und verdienen am miesen Schleusergeschäft mit. Weil dieSituation in Libyen so schwierig ist, unterstützen Deutschland undFrankreich eine Initiative der südlich angrenzenden G5-Sahel-Staaten,die sich auf die Fahnen geschrieben haben, gemeinsam gegen Terror,Menschenschmuggel und grenzüberschreitende Kriminalität vorgehen zuwollen. Das bringt auch Stabilität für Millionen Afrikaner, die gernein ihrer Heimat bleiben möchten.Vor vier Jahren starteten Sie eine Reform des Beschaffungswesens.Was gelang, wo muss nachgearbeitet werden?Von der Leyen: Die Reform des Rüstungswesens trägt erste Früchte.Wir haben mit den regelmäßigen Rüstungsberichten an das Parlamentviel Transparenz in die Beschaffung reingebracht und ein modernesRisikomanagement für Großprojekte eingeführt. Damit können wirFehlentwicklungen viel früher korrigieren, als das früher der Fallwar. Das hat Vertrauen geschaffen, dass wir das Geld desSteuerzahlers sinnvoll investieren, wie zum Beispiel in dieDigitalisierung der gesamten Bundeswehr oder den wichtigenZukunftsbereich Cyberabwehr. Insgesamt haben wir in dieser LegislaturBeschaffungsaufträge für mehr als 30 Milliarden Euro auf den Weggebracht, das ist rund fünfmal so viel wie im Zeitraum davor. Dasheißt nicht, dass die moderne Ausrüstung bereits am nächsten Tag inder Kaserne ankommt. Das kann gerade bei Großgerät Jahre dauern. Aberder in dieser Legislatur geleistete Kraftakt wird in der Truppe hochanerkannt. Diesen Weg müssen wir jetzt konsequent weitergehen.Kaum hat sich die Bundeswehr zur Einsatzarmee gehäutet, sorgtPutins Expansionsstrategie für eine Renaissance der Idee, dass dieArmee vorwiegend zur Territorialverteidigung da sein sollte. Stehtein erneuter strategischer Schwenk bevor?Von der Leyen: Die Bundeswehr muss sich an der Realitätorientieren. Weil die heute anders aussieht als vor zehn Jahren,hatte ich den Weißbuch-Prozess angestoßen, der die Sicherheitslageneu analysiert und fortschreibt. Danach müssen wir in Zukunftmehrgleisig fahren. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim sagtuns, dass die Bundeswehr Bündnisverteidigung können muss, damitGrenzen in Europa respektiert werden. Der brutale Feldzug des IS unddie Flüchtlingskrise haben gezeigt, dass die Bundeswehr auchgemeinsam mit Partnern, etwa unter dem Dach der Vereinten Nationenoder der Europäischen Union für Friedens- undStabilisierungsmissionen zur Verfügung stehen muss. Europa muss inder Lage sein, sich um seine Probleme selbst zu kümmern. In einerstärkeren europäischen Zusammenarbeit ist die Bundeswehr alsStreitkraft des wirtschaftlich stärksten und politischeinflussreichsten Landes natürlich ein wichtiger Faktor. Und drittensmuss die Bundeswehr modern aufgestellt sein, um neuen Gefahren wiehybrider Kriegsführung oder Cyberangriffen entgegnen zu können. Daranarbeite ich mit aller Kraft.Sie betonen, dass Deutschland sein mehrfach gegebenes Versprechen,zwei Prozent des BIP für die Rüstung auszugeben, nun auch haltenmüsse. Wäre es nicht wichtiger, die 200 Milliarden Euro, die Europaschon für Rüstung aufwendet, effizienter einzusetzen - etwa über eineVereinheitlichung der Waffensysteme und das Vermeiden gedoppelterFähigkeiten?Von der Leyen: Es ist in der Tat entscheidend, den Fokus auf dieEuropäische Verteidigungsunion zu legen. Bloß haben dort auch alleanderen Länder Defizite und Materiallücken. Und da wir umgeben sindvon einem Bogen der Instabilität, der von Nordafrika über den Nahenund Mittleren Osten bis hin zu unseren Nachbarn in Osteuropa reicht,wissen wir, dass wir am Anfang mehr investieren müssen. Wir müssenunsere Soldaten gut ausrüsten, aber auf die lange Strecke gesehenwird es viel sinnvoller sein, europäische Streitkräfte mitgemeinsamen Standards und einheitlicher Ausrüstung aufzustellen,statt jeden einzelnen europäischen Staat weiter vor sich hin wurstelnzu lassen. Die Effizienzgewinne - etwa bei Entwicklung, gemeinsamemBetrieb und Wartung, von denen Sie sprechen, ergeben sich aber erst,wenn wir alle erst einmal in neues einheitlicheres Materialinvestieren. Das braucht Zeit.Würden wir das Zwei-Prozent-Versprechen einhalten, würde sich derWehretat fast verdoppeln. Besteht dann nicht die Gefahr, dass dieVerbündeten ein derart machtvolles Deutschland argwöhnischbetrachten?Von der Leyen: Ich kenne kein einziges Land in der EU und derNATO, das nicht die feste Erwartung hat, dass auch Deutschland seinenAnteil an der gemeinsamen Verteidigung trägt. Viele europäischeLänder strampeln sich richtig ab, um ihren Teil zu erfüllen, underwarten deshalb zu recht, dass wir uns nicht wegducken. Mir istwichtig, dass wir die Bundeswehr so ausstatten, dass sie in demBereich, den wir vernetzte Sicherheit nennen - also die gemeinsameArbeit mit Diplomaten und Entwicklungshelfern - gut fortführenkönnen. 