Kauder: Lassen Sie uns über Wirtschaft reden

Berlin (ots) - Neue Konzentration auf Wirtschaftspolitik notwendigDer Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, hatsich am heutigen Freitag in einem Beitrag in der "Rheinischen Post"zur künftigen Wirtschaftspolitik geäußert. Der Beitrag hat folgendenWortlaut:"Die große Mehrheit der Deutschen ist mit ihrer wirtschaftlichenLage so zufrieden wie lange nicht. Kein Wunder: 2017 wird nach allenPrognosen unsere Wirtschaft das achte Jahr in Folge wachsen. DieArbeitslosigkeit ist historisch niedrig. Die Kaufkraft wächst.Die Aussichten sind weiter gut. Aber es ist kein Naturgesetz, dassdas immer so bleibt. Der Dieselskandal zeigt, wie schnell eineBranche in Schwierigkeiten kommen kann. Auch Aufschwungs-Faktoren wieder günstige Ölpreis und der niedrige Euro-Wechselkurs könnten sichirgendwann abschwächen. Ob der Welthandel weiter frei bleibt, istfraglich, weil man nie weiß, was Präsident Trump als nächstes macht.All das tritt jedoch hinter einer Entwicklung zurück: DieDigitalisierung verändert momentan die Wirtschafts- und Arbeitsweltauf der ganzen Welt. Auch in Deutschland müssen sich die Firmen inden nächsten Jahren neu bewähren - zu allererst die Autoindustrie -Stichwort: autonomes Fahren.Es ist gibt also genug Gründe, in diesem Wahlkampf über dieWirtschaft zu reden, auch wenn in den vergangenen Wochen andereThemen im Vordergrund standen. Lassen sie uns streiten, wie wir dasWirtschaftswachstum erhalten, von dem nicht zuletzt Vollbeschäftigungund Stabilität der sozialen Sicherungssysteme abhängen.Klar ist: In der neuen Wahlperiode brauchen wir eine neueKonzentration auf die Wirtschaftspolitik. DerBundeswirtschaftsminister muss wieder Anwalt der vernünftigen Belangeder Wirtschaft werden - insbesondere der kleinen undmittelständischen Unternehmen. Sigmar Gabriel war alsBundeswirtschaftsminister vor allem mit der Durchsetzung desSPD-Programms in der Koalition beschäftigt. Das Motto derSPD-Wirtschaftspolitik lief im Zweifel immer darauf hinaus: Erst diePartei, dann das Land. Man sah das in der Debatte um dasEU-Freihandelsabkommen mit den USA. Das war in den Verhandlungen umdie Begrenzung der Kosten für die erneuerbaren Energien zu spüren.Diese Einstellung muss sich ändern. Es geht aber auch um Inhalte!Zunächst: Wir dürfen den Unternehmen in dieser Zeit des Wandelsnicht die Kraft zum Investieren nehmen. Zu Recht werden mehröffentliche Investitionen gefordert. Die Union will demensprechendbis 2025 Deutschland zu einem Glasfaserland machen, um das schnelleInternet in allen Regionen zu realisieren. Genauso wichtig sind aberdie Investitionen in den Betrieben. Wir wollen die Arbeitnehmer durchKorrekturen bei der Einkommensteuer und durch den Abbau desSolidaritätszuschlags entlasten. Das ist bekannt. Aber auch diekleinen und mittleren Unternehmen dürfen wir nicht mehr belasten,sondern wollen sie durch den Abbau des Solidaritätszuschlags auchSchritt für Schritt entlasten. In den Zeiten eines grundlegendenWandels müssen gerade die Personengesellschaften genügend Mittelhaben, um den Betrieb fit halten zu können. Die Steuererhöhungspläneder SPD würden genau das Gegenteil bewirken. Und die SPD denkt jaauch noch über die Wiedereinführung der Vermögensteuer undKorrekturen bei der Erbschaftsteuer nach.Außerdem sollen nach unseren Vorstellungen künftig Ausgaben fürForschung und Entwicklung besser von der Steuer abgesetzt werdenkönnen. Die Ausgestaltung der Förderung wird schwierig, da esmöglichst keine Mitnahmeeffekte geben soll. Denkbar ist, jungeUnternehmen über Steuergutschriften zu begünstigen, was bedeutenwürde, dass sie selbst in Verlustjahren eine gewisse steuerlicheErstattung ihrer Forschungs-Aufwendungen bekämen. Die Firmen sollenzudem zwischen direkter und indirekter Forschungsförderung wählendürfen.Weiter wissen wir nur zu gut um die Lasten durch Bürokratie. Inder großen Koalition wurden zwar erste Schritte gegen immer mehrBürokratie unternommen. Das reicht aber nicht. Wir müssen die Zahlder Gesetze um zehn Prozent reduzieren. Der Gesetzgeber - auch der inBrüssel und Straßburg - muss sich mehr fragen: Ist eine Regelungwirklich notwendig?Die größten Sorgen machen den Unternehmern, wie ich immer wiederhöre, die fehlenden Fachkräfte. Jeder Betrieb wird angesichts derDigitalisierung künftig noch mehr als heute auf gut ausgebildeteArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen sein. Gerade hier mussder künftige Wirtschaftsminister Akzente setzen.Die Fachkräfte müssen nach wie vor in erster Linie aus unseremLand kommen. Das wird dann gelingen, wenn für eine möglichst optimaleBildung für jeden einzelnen gesorgt wird. Die Schulen müssen besserwerden. Die praxis- und unternehmensnahe Fortbildung für dieArbeitnehmer gilt es auszubauen. Hier müssen die Firmen mitziehen.Dabei zählt nicht nur der akademische Abschluss. Wir wollen auch diejungen Meister unterstützen, in dem die Gebühren für deren Prüfunggestrichen werden.Die Wirtschaft wird zudem im Ausland aktiv werden müssen. Wirkönnen froh sein, dass viele Arbeitnehmer aus anderen EU-Staatenbereits zu uns gekommen sind, die manche Lücke geschlossen haben. Wirbrauchen weiter Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten. Bei einem Grundsatzsoll es dabei bleiben: Es können nur solche Fachkräfte angeworbenwerden, für die es in Deutschland auch ein Stellenangebot gibt. Wirwerden die Regelungen in einem Fachkräftezuwanderungsgesetz jedochkünftig übersichtlicher machen.Lassen Sie uns also über die Wirtschaft reden - bis zum 24.September und erst recht danach. 