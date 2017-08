"Katie Fforde": ZDF dreht mit Ann-Kathrin Kramer und Thomas Heinze (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Mainz (ots) -Eine Reise im Wohnmobil? Für die New Yorker Lektorin Jane(Ann-Kathrin Kramer) eher Zumutung als Urlaub, denn das ungewohnteZusammenleben auf engstem Raum rüttelt gewaltig am scheinbar intaktenGefüge ihrer Familie. In Boston und Umgebung entsteht für das ZDFseit Donnerstag, 17. August 2017, die "Katie Fforde"-Verfilmung"Familie auf Bewährung". Für die "Herzkino"-Liebeskomödie stehenneben Ann-Kathrin Kramer auch Thomas Heinze und sein Sohn Sam,Bernhard Bettermann, Friederike Linke, Pauline Renevier, NinaFranoszek und viele andere vor der Kamera. Regie führt FraukeThielecke nach dem Drehbuch von Jörg Tensing.Janes Mann Clark (Thomas Heinze) träumt von einem Campingurlaub inder Natur. Auf die Reise lässt die Lektorin sich allerdings nur ein,weil sie den Schriftsteller John Dwyer (Bernhard Bettermann)besänftigen will: Den Bestseller-Autor, der abgeschieden in denAppalachian Mountains lebt, hatte sie mit einer harschen Kritik anseinem Roman verprellt - weshalb ihre Chefin Wilma (Nina Franoszek)ihrmit der Kündigung droht. Ehemann Clark, ihrer Tochter Lilly(Pauline Renevier) und dem 14-jährigen Sohn Robin (Sam Heinze) verrätJane nichts von ihren wahren Beweggründen für den Trip. Sie ist nichtdie Einzige, die etwas zu verbergen hat: Clark hat eine Affäre mitseiner Assistentin Ashley (Friederike Linke). Der Familienurlaub sollihm dabei helfen, sich endlich zwischen den beiden Frauen zuentscheiden. Lilly verheimlicht ihren Eltern, dass sie ihreAbschlussprüfung vergeigt hat:Der geplante College-Besuch ist damitgeplatzt. Blöd nur, dass Sam das Spiel seiner Schwester längstdurchschaut hat und Lilly damit droht, sie auffliegen zu lassen.Produziert wird "Katie Fforde: Familie auf Bewährung" im Auftragdes ZDF von Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenkeund Sabine Jaspers). Verena von Heereman ist die verantwortlicheRedakteurin im ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 16.September 2017, ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/katieffordePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell