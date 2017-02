Unterföhring (ots) -1. Februar 2017. Ungläubiges Staunen, fassungslose Gesichter:Faszinierende Illusionen und ein Video-Ranking sorgen ab 3. Februar2017 für jede Menge Überraschungen am Freitagabend. Magier VictorMids begeistert um 22:30 Uhr in "MINDMAGIC - die perfekte Illusion"mit kleinen Straßen-Tricks und aufwendig geplanten Experimenten.Durch Hypnose, Gedankenlesen und mentale Kniffe zieht er Passantenund Prominente wie Gunter Gabriel, Arabella Kiesbauer, Jo Bausch oderRebecca Mir in seinen Bann. Ausgewählte Tricks erklärt der Holländermit Kenntnissen aus seinem Medizinstudium. Victor Mids: "Ich binIllusionist und Arzt. In ,MINDMAGIC - die perfekte Illusion'kombiniere ich diese Felder und zeige, wie man das menschliche Gehirntäuschen kann."Bereits um 20:15 Uhr stehen tierische Darsteller im Mittelpunkt:Die Clipshow "111 Verrückte Viecher - Die witzigsten Tiere der Welt"zeigt bewegende, lustige und erstaunliche Internet-Videos: EinWalross, das wie ein Mensch pfeifen kann, eine heldenhafte Katze, dieein Kind rettet und eine hungrige Löwin, die ihrem Wärterüberraschenderweise um den Hals fällt - anstatt ihn zu verspeisen.Eine Woche später zeigt "111 Knallerkinder - Die witzigsten Kids derWelt" u.a., welche besonderen Gefühle der Gesang der eigenen Mutterbei einem Baby auslöst und wie ein ungeduldiger Junge seine Taufeselbst in die Hand nimmt.Verrückt ins Wochenende mit SAT.1: "111 verrückte Viecher - Diewitzigsten Tiere der Welt" und "MINDMAGIC - die perfekte Illusion" ab3. Februar 2017, um 20:15 Uhr und 22:30 Uhr in SAT.1ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Dagmar Christadler Telefon +4989 9507-1185 Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alina Jahrmarkt Telefon +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell