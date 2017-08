Infosys-Vorstandschef Sikka geht nach nur drei Jahren - Aktie stürzt ab

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

BANGALORE (dpa-AFX) - Beim indischen Software-Dienstleister Infosys geht der frühere SAP -Manager Vishal Sikka nach nur drei Jahren als Vorstandschef wieder.



Der bisher für das operative Geschäft zuständige Vorstand, Pravin Rao, übernimmt vorerst den Posten des Vorstandschef, teilte das Unternehmen am Freitag in Bangalore mit. Die Suche nach einem regulären Nachfolger für Sikka sei angelaufen und soll bis spätestens Ende März 2018 abgeschlossen sein. Die Aktie des Sensex-Schwergewichts gab um rund 7 Prozent nach.

Sikka wechsele zunächst in den Aufsichtsrat und werde so lange dort bleiben, bis ein neuer Vorstandschef gefunden wurde. An der Börse sorgte die Nachricht für Verunsicherung. Sikka war 2014 von SAP zu Infosys gewechselt und war zu erst für die technische Entwicklung zuständig, bevor er im Sommer 2014 ganz an die Spitze des Konzerns gerückt war.

Er hatte sich unter anderem zum Ziel gesetzt, den indischen Konzern mit seinen rund 200 000 Mitarbeitern unter anderem stärker weg vom reinen IT-Dienstleister hin zum eigenen Entwickler von Software umzubauen und so auch seinem früheren Arbeitgeber stärker Konkurrenz zu machen.

Der Kurs kam am Anfang seiner Amtszeit am Kapitalmarkt gut an. Der Börsenwert des Unternehmens legte innerhalb weniger Monate deutlich zu und hatte im Juni mit fast 3 Billionen Rupie ein Rekordhoch erreicht. Seitdem ist die Luft aber raus und die Euphorie verflogen - die Marktkapitalisierung war schon vor dem Vorstandswechsel um ein Fünftel auf 2,34 Billionen Rupie (31 Mrd Euro) gesunken./zb/jha/fbr