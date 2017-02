IRW-News: POWER METALS CORP: Power Metals Corp. richtet Advisory Board für Lithium Oilfield Brine ein und beruft früheren Manager von Gulf Oil

IRW-PRESS: POWER METALS CORP: Power Metals Corp.



Vancouver, B.C. - 1. Februar 2017 - Power Metals Corp. (Power oder das Unternehmen) (TSX-V: PWM) (FRANKFURT: OAA1) freut sich, die Berufung von Dennis J. Martin in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Dennis J. Martin war 18 Jahre lang bei Gulf Canada beschäftigt. In seiner letzten Position war er Leiter des Bereichs Strategic Planning bei Gulf und deren Tochtergesellschaft Gulf Indonesia Resources, die zu 72 % in deren Eigentum steht. Bei Gulf Canada war Herr Martin mit der Planung und Vermarktung von öffentlichen Schuldtiteln und Aktienemissionen des Unternehmens im Wert von ca. $ 6 Milliarden befasst. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Börseneinführungen und war unmittelbar an zwei prominenten und erfolgreichen Börsengängen beteiligt: Athabasca Oil Sands Trust (Vorgänger von Canadian Oil Sands Trust) und Gulf Indonesia Resources Ltd.

Herr Martin verfügt zudem über umfassende Erfahrungen im Immobiliensektor und bekleidete unter anderem die Rolle des Senior Vice President im Bereich Finanzplanung und Analyse bei zwei öffentlichen REITs (Apartment Investment and Management Co, NYSE:AIV, und HCP, Inc., NYSE: HCP). In seiner letzten Führungsrolle war Herr Martin als CFO von zwei Unternehmen mit privatem Beteiligungskapital tätig, die erfolgreich private Markttransaktionen abwickelten (American Residential Communities und Carefree Communities).

Herr Martin fungiert gegenwärtig als unabhängiger Director von TIER REIT, Inc., einem selbstverwalteten Public Office REIT mit Sitz in Dallas (NYSE: TIER), und als unabhängiger Director von Petro Motion, Inc., einer privaten kanadischen Gesellschaft, die sich mit der Entwicklung neuer Materialien und Prozesse zur Verbesserung der Effizienz von Gesellschaften befasst, die im Bereich Schwerölproduktion tätig sind.

Herr Martin besitzt die Staatsangehörigkeit von Kanada wie auch der USA und verfügt über einen BA-Abschluss in Wirtschaft und einen MBA-Abschluss der University of British Columbia.

Johnathan More, der CEO von Power Metals, merkte dazu an: Wir freuen uns sehr, Herrn Martin als erste Neuaufnahme in unserem Advisory Board begrüßen zu können, in welches wir Experten der Bereiche Lithiumsoleproduktion, Extraktionstechnologien und konventionelle sowie unkonventionelle Öl- und Gasproduktion berufen wollen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die immensen Möglichkeiten in unserem Salzsoleprojektgebiet South Leduc branchenverändernde Auswirkungen haben könnten, sofern es zu einer Kommerzialisierung kommt. Wir sind davon überzeugt, dass uns das richtige Team mit Experten aus allen relevanten Segmenten der Bereiche Lithium, Technologie sowie Öl und Gas erheblich dabei unterstützen wird, diesen Prozess in einem gestrafften Zeitrahmen und zu geringeren Kosten voranzubringen und gleichzeitig die kommerziellen Erfolgsaussichten deutlich zu verbessern.

Wir sind außerdem der Meinung, dass die Gruppe von Personen, die Power Metals zusammenbringt, dazu beitragen wird, eine Grundlage für Partnerschaften auf allen Ebenen dieses Prozesses zu schaffen, durch den wir unweigerlich vorankommen und somit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltendem kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen im Hinblick auf: die Mineralisierung der Konzessionsgebiete Case Lake oder Larder River, die Zahlung von Geldern und die Tätigung von Aufwendungen für die Exploration dieser Konzessionsgebiete sowie den Erwerb entsprechender Beteiligungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als zutreffend betrachtet werden, jedoch mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unwägbarkeiten; die Verzögerung oder der Nichterhalt von Genehmigungen des Board, der Aktionäre oder der Regulierungsbehörden; und die Ergebnisse der derzeitigen Explorations- und Erprobungstätigkeit. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich von dem abweichen können, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Insbesondere besteht keine Gewissheit, dass das Unternehmen in der Lage ist, die notwendigen Mittel zu beschaffen, um alle Barzahlungen zu leisten und alle Explorationsaufwendungen zu tätigen, die für den Erwerb einer Beteiligung an einer der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Minerallagerstätten erforderlich sind; dass es in der Lage ist, frühere Bohrergebnisse zu überprüfen; dass es das Vorhandensein von Mineralisierungen, Ressourcen oder Reserven in einem der Vorkommen von Lithium oder sonstigen Metallen oder Stoffen feststellen wird. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

