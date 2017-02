Hewlett-Packard: Diese Aktie macht Druck!

Liebe Leser,

Schauen Sie mal zu ihrem Drucker! Die Chancen stehen gut, dass sich dort ein Gerät der Marke HP befindet. Obwohl die Konkurrenz vor allem im Bereich der Drucker für Privatanwender groß geworden ist, erfreut sich die Kult-Marke noch immer großer Beliebtheit. Der Grund: Die hohe Qualität. Manch ein Laserdrucker aus den 1990ern tut auch heute noch seinen Dienst und stellt moderne Geräte – außer beim Design – leicht in den Schatten. Doch der Zahn der Zeit nagt auch an Kult-Marken. Ob HP heute noch so eine gute Aktie ist, wie vor einiger Zeit, haben wir analysiert. Erfahren Sie, ob es sich lohnt, neben Druckern auch Aktien von HP zu kaufen!

Bei HP geht es hoch her

2015 spaltete sich die Hewlett-Packard (HP) in 2 eigenständige Unternehmen auf; dabei gehört das Geschäft mit Produkten und Lösungen rund um die Bereiche Informationstechnologie und Bildbearbeitung jetzt zu HP Inc. Die Bandbreite reicht von Computern, Peripheriegeräten wie Druckern und Multifunktionsgeräten, Netzwerkprodukten und Software- Lösungen bis hin zu Taschenrechnern. HP wurde in 2 verschiedene Firmen aufgeteilt. Die Aufspaltung des Computer-Riesen sollte die verschiedenen Geschäftsbereiche effizienter machen. Doch noch werden die beiden neuen Firmen von Umbaukosten und schwächelnden Märkten gebremst. Für das 4. Quartal 2016 meldete HP einen Umsatzanstieg um 2% auf 12,5 Mrd $. Der Umsatz im PC-Geschäft kletterte um 4%, während das Drucker-Geschäft um 8% auf knapp 4,6 Mrd $ gegenüber dem Vorjahr schrumpfte. Es ist jedoch deutlich lukrativer: Die Sparte verbuchte ein operatives Ergebnis von 637 Mio $ gegenüber 346 Mio $ im PC-Bereich. Unterm Strich brach der Gewinn um 63% auf 492 Mio $ ein, nach einem Gewinn von 1,32 Mrd $ im Vorjahr. Ursächlich hierfür waren unter anderem Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit ausscheidenden Mitarbeitern. Mitte Oktober wurde bekannt, dass HP in den nächsten Jahren bis zu 4.000 Stellen streichen will. Auf Jahressicht musste HP einen Umsatzrückgang von 6% auf 48,2 Mrd $ hinnehmen.

Aktie bleibt eher Durchschnitt

Vorbei sind die Zeiten, in denen die PC-Branche jedes Jahr neue Wachstumsrekorde aufstellen konnte. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften schrumpfte um 45% auf 2,5 Mrd $. Erfreulich dagegen war der positive freie Cashflow von 2,8 Mrd $. Für 2017 stellt HP einen Nettogewinn von 1,51 bis 1,54 $ je Aktie in Aussicht. Für das 1. Quartal erwartet HP einen Nettogewinn zwischen 35 und 38 Cent je Aktie. HP hat sich stabilisiert und ist gut für weitere Fortschritte im Geschäftsjahr 2017 vorbereitet. Eine nachhaltige Trendwende zeichnet sich allerdings noch nicht ab. Wir erwarten eine durchschnittliche Kursentwicklung. Die Aktie ist gut, aber kein Muss!

