Heilbronner Stimme: Das Gift des Terrors - Kommentar von Hans-Jürgen Deglow zum Anschlag in Barcelona

Nun zieht auch über die Ramblas in Barcelona dieAngst, über die Flaniermeile, auf der Menschen entspannt einenCortado genießen, Kinder umherlaufen, Liebespaare flirten und niemandan den Tod denkt. Für eine lange Zeit wird der Terror hier dieLeichtigkeit und Unbeschwertheit dieses wundervollen Boulevardsverdrängen. Wieder müssen wir uns in Erinnerung rufen, was der Terrorwill. Wie nach London, wie nach Nizza und nach dem Breitscheidplatz.Er will unsere Lebens-Art und Lebens-Lust vernichten. Und er sollunsere Herzen verschließen.Unerträglich die Bilder, die aus Barcelona um den Globus gehen.Wir dürfen nicht verdrängen, nicht wegschauen, nicht abstumpfen. ZuWort meldete sich die Bürgermeisterin von Paris. Wir erinnern uns anden Horror im Bataclan, an den Anschlag auf die Redaktion von CharlieHebdo. Anne Hidalgo erklärte nun: "Barcelona und Paris sind Städtedes Teilens, der Liebe und der Toleranz. Diese Werte sind stärker alsdieser abscheuliche und feige Terrorismus."Es geht um Werte. Der Terror kämpft gegen unsere freiheitliche,aufgeklärte Gesellschaft. Und er kann jeden und überall treffen. Diebittere Erkenntnis ist: Gegen Anschläge mit Lastwagen, Messern oderBeilen können wir uns nicht schützen.Was wir aber schützen und bewahren können, ist unsere Einstellung,unsere Offenheit. Und Hass ist nicht nur radikal-islamistisch. In denUSA erleben wir, wohin rechtsradikaler Hass führt. Das Land muss nunauch Feinde von Innen fürchten. Denn, dass ein weißer Rassist mitseinem Auto in eine Menschenmenge fährt, ist ebenso ein Akt desTerrors.Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gift des Terrors wirkt. Wennman die Ramblas etwas heruntergeht und den Blick hebt, so sieht mandas Meer, die blaue, ruhige Weite.