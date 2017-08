Harbarth: Wir stehen an der Seite unserer spanischen Freunde

Berlin (ots) - Europa muss bei Terrorbekämpfung noch stärkerzusammenarbeitenTerroranschläge in Spanien haben am gestrigen Donnerstagmindestens 13 Tote und mehr als hundert Verletzte gefordert. Dazuerklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Stephan Harbarth:"Nach 2004 hat gestern erneut eine schreckliche Terrorattacke diespanische Gesellschaft getroffen. Unsere Trauer gilt den Toten, unserMitgefühl ihren Angehörigen und den verletzten Opfern.Es hat den Anschein, dass gestern in Spanien nach Paris im Jahr2015 erneut versucht worden ist, durch koordinierte Anschläge anmehreren Orten für Angst und Schrecken zu sorgen. Sollte daszutreffen, würde das für eine gründliche Vorbereitung der Attentätersprechen.Wir wissen noch zu wenig über die Hintergründe der Anschläge, umkonkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. Richtig ist aber auch, dassBundesinnenminister Thomas de Maizière und sein damaligerfranzösischer Amtskollege Bernard Cazeneuve in der Vergangenheitmehrfach die Notwendigkeit unterstrichen haben, die europäischeZusammenarbeit im Bereich der Inneren Sicherheit zu stärken.Insbesondere müssen wir in Europa die immer noch fragmentierteDatenbanken-Architektur verbessern. Internationale Grenz- undSicherheitssysteme müssten besser miteinander vernetzt sein und Datenleichter ausgetauscht werden können.Durch die Anschläge in Spanien ändert sich die Sicherheitslage inDeutschland nicht. Wir stehen bereits seit langer Zeit im Fadenkreuzdes Terrorismus. Wir müssen leider mit weiteren Anschlägen auch inDeutschland rechnen - auch im Vorfeld der Bundestagswahl. Wir solltenuns aber zugleich bewusst machen: Deutschland ist eines dersichersten Länder der Welt. CDU und CSU werden alles dafür tun, dassdas auch in Zukunft so bleibt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell