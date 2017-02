Gründungs- und Wachstumsfinanzierung der LfA wird noch attraktiver / Pro Vorhaben nur noch ein Antrag / Darlehenshöchstbetrag von 10 Millionen Euro

München (ots) - Die bayerische Mittelstandsfinanzierung über dieLfA Förderbank Bayern wird noch attraktiver. Im Bereich Gründung undUnternehmensnachfolge sowie in der Wachstumsfinanzierung muss absofort nur noch ein Antrag pro Vorhaben gestellt werden, um eineFinanzierung von bis zu 100 Prozent zu erhalten. Die Finanzierungbietet weitere erhebliche Vorteile: Der maximale Kreditbetrag beläuftsich auf 10 Millionen Euro. Bis zu einer Darlehenshöhe von 2Millionen Euro (bisher: 1,5 Millionen Euro) kann die LfA 70 Prozent(Gründung) bzw. 60 Prozent (Wachstum) des Kreditrisikos bei Bedarfdurch eine Haftungsfreistellung übernehmen. Der Zinssatz startetaktuell bei 1,0 Prozent. Darlehenslaufzeiten und Zinsbindungen sindbis zu 20 Jahren möglich."Gründer und mittelständische Unternehmen sind der Motor derbayerischen Wirtschaft. Mit dem verbesserten Förderangebot der LfAkönnen neue Geschäftsideen und Zukunftsinvestitionen noch einfacherverwirklicht werden. Unternehmen profitieren so von einerunbürokratischen und raschen Finanzierung zu langfristig günstigenKonditionen", so Bayerns Wirtschaftsministerin undLfA-Verwaltungsratsvorsitzende Ilse Aigner.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, ergänzt:"Förderung muss einfach, schlank und flexibel sein. Deshalb haben wirunsere Gründungs- und Wachstumsförderung neu aufgestellt. ProVorhaben ist ab sofort nur noch ein Antrag notwendig und das bei sehrattraktiven Konditionen. Das ist eine deutliche Verbesserung für denbayerischen Mittelstand und die Hausbanken."Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Anita DehnePressesprecherinTel. 089/2124-2226anita.dehne@lfa.deOriginal-Content von: LfA F?rderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell