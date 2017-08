Großer Erfolg für das Cirque Nouveau Sommerfestival der Autostadt (FOTO)

Wolfsburg (ots) -340.000 Gäste besuchten die Autostadt zum Sommerfestival 2017- 110.000 Gäste allein auf der Hafenbühne, Gartenbühne quasiausverkauft- Street Circus, Cirk la Putyka und Autostadt Eigenproduktion"electriCity" noch bis zum 20. August zu erleben"Cirque Nouveau - Das Sommerfestival der Autostadt" neigt sich demEnde zu: Noch bis Sonntag, 20. August können Besucher atemberaubendeShows auf der Garten- und Hafenbühne sowie beim Street Circus erlebenoder beim Mitmach-Zirkus in der Parklandschaft selbst zu Artistenwerden. In den zurückliegenden sechs Festivalwochen haben Künstleraus allen Erdteilen die Autostadt mit über 300 Shows in das größteCirque-Nouveau-Festival der Welt verwandelt. Das von der Autostadt2016 ins Leben gerufene Festival begeisterte im zweiten Jahr bereitsdeutlich mehr Fans: gut 135.000 Tickets wurden für die Shows gebucht,nach 109.000 im Premierenjahr. Auch Angebote wie Cool Summer Islandmit der neuen Wasserwelt im Hafenbecken oder die vielfältigenAngebote der Parkwelt überzeugten die Besucher: Mit 340.000 Gästen imFestivalzeitraum lag die Besucherzahl trotz der schwierigenWetterbedingungen leicht über dem Vorjahr.Otto F. Wachs, Geschäftsführer der Autostadt: "Wir sind mit demErgebnis unseres zweiten Sommerfestivals sehr zufrieden. Trotz dervielen Regentage kamen etwas mehr Gäste als im Vorjahr in dieAutostadt. Die deutlich höhere Auslastung der Cirque-Nouveau-Showszeigt uns, dass wir das richtige Angebot für unsere Gästezusammengestellt haben und dass wir unser Sommerfestival schon imzweiten Jahr fest etablieren konnten."Ralf Luhnen, Leiter der Evententwicklung, ergänzt: "UnserePlanungen sind aufgegangen; wir haben mit den Besuchern sechs Wochenlang ein spektakuläres Sommerfestival gefeiert. InternationaleKünstler und Artisten haben den Park in eine lebendige Zirkusweltverwandelt und mit unserer eigenen Produktion 'electriCity' haben wirzum Schluss noch einmal ein echtes Highlight gesetzt."Die große Bühne im Hafenbecken bot mit beeindruckenden Shows undEnsembles aus aller Welt einen Einblick in die faszinierenden Formendes Cirque Nouveau: Den Auftakt gestaltete Urbanatix aus Bochum miteinem dynamischen Crossover aus Parkour, Biking, Tanz und Musik. DerCirque Éloize aus Kanada bot feinste Artistik im Stil des WildenWestens, Circolombia brachte den Beat Südamerikas auf die große Bühnein Wolfsburg. Der Nouveau Cirque du Vietnam zeichnete ein lebendigesPorträt von Vietnam in den Zeiten der Urbanisierung, eingebettet ineine höchst poetische Show. Fakt oder Fiktion: The Illusionists ausden USA entführten die Zuschauer mit Tricks und Illusionen in dieWelt der Magie und die Autostadt Eigenproduktion "electriCity" sorgtein der letzten Festival-Woche für Standing Ovations auf derHafenbühne.Im Zelt der Gartenbühne begeisterten Companies wie der Machine deCirque, Casus Circus, Cirk la Putyka oder Solokünstler wie JamieAdkins und Thomas Monckton die Gäste.Hinter dem Hotel The Ritz-Carlton lud Danny Ronaldo die Besucherin sein nostalgisches Zirkuszelt und nahm sie mit auf eine Reise indie melancholische Geschichte seiner Familie. Er begeisterte miteinem außergewöhnlichen Soloprogramm - einzige Unterstützung bot einekleine Zirkusratte auf dem Hochseil.Der Park der Autostadt verwandelte sich sechs Wochen lang in eingroßes Freilufttheater: Street Circus-Gruppen wie Les Dudes ausKanada, Zirkus Meer oder die Compagnie Barolosolo aus Frankreichzeigten mehrmals am Tag ihr Können. Kleine und große Gäste konntendie Kletternetze, luftgefüllten Sprungkissen oder Slacklines im Parkausprobieren. Wer selbst Akteur werden wollte, konnte sich imMitmach-Zirkus oder bei Workshops im Jonglieren, in Akrobatik undsogar als Clown üben. Die schwimmende Insel "Cool Summer Island" botGästen Cocktails, kostenlose Tretboote und Entspannung. Für eineAbkühlung sorgten neben leckeren Drinks vor allem das beliebteAutostadt Eis aus der hauseigenen Manufaktur. Ob vom kalten Stein,als persönliche Eiskreation, als Eiskaffee oder Softeis mit Toppingund Zuckerwatte: rund 1.000 Portionen pro Tag fanden ihre Liebhaber.Über die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns macht dieAutostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was siebewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinenFacetten erlebbar. Über 36 Millionen Gäste haben den Themenpark undaußerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, derdamit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschlandgehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobileAuslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifendeAutomobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kulturellerVeranstaltungen, wie den jährlich stattfindenden MovimentosFestwochen, ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunktfür kulturell Interessierte.Pressekontakt:Pressestelle AutostadtStadtBrücke38440 WolfsburgTel.: 05361/40 1444E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell