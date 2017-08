Goldpreis steigt erstmals in diesem Jahr über 1300 US-Dollar

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat durch politische Turbulenzen in den USA, eine trübe Stimmung an den Aktienmärkten und die Unsicherheit der Anleger nach Terroranschlägen in Spanien starken Auftrieb erhalten.



Am Freitag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London erstmals seit vergangenen November wieder über die Marke von 1300 US-Dollar und erreichte ein Jahreshoch bei 1300,92 Dollar.

Seit Mittwoch ist der Goldpreis mehr als zwei Prozent gestiegen. "Der sichere Hafen Gold bleibt gefragt", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank den Handel. Ihrer Einschätzung nach sorgten die Terroranschläge in Spanien für eine höhere Nachfrage nach dem Edelmetall, das von Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt wird. Bei den Anschlägen sind am Donnerstag in der Großstadt Barcelona 13 und in der spanischen Küstenstadt Cambrils eine Person getötet worden, mehr als hundert Menschen wurden verletzt.

Seit Beginn des Jahres ist der Goldpreis mittlerweile etwa 15 Prozent gestiegen. Marktbeobachter erklärten die stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall auch mit immer neuen Turbulenzen in der US-Regierung. An den Finanzmärkten machen sich Anleger Sorgen über die Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump. Nach den jüngsten negativen Nachrichten für Trump könnte sich ein möglicher Abschied seines obersten Wirtschaftsberaters Gary Cohn als als besonders verhängnisvoll erweisen, sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda./jkr/jsl/stw