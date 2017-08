General Electric: Was kann man von dem neuen CEO erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Liebe Leser,

laut dem 13F Bericht, im Rahmen dessen Investmentgesellschaften an die Börsenaufsicht SEC quartalsmäßig berichten müssen, hatte Buffets Holding Gesellschaft Berkshire Hathaway, die Anteile an Generel Electric komplett liquidiert. Gleichzeitig hat BH Anteile an der ehemaligen Tochter von GE, Synchrony Financial, erworben. Die Tochter wurde jüngst im Rahmen eines Spin-Offs an die Börse gebracht.

Die Aktie von Generel Electric hat allerdings nicht nur aufgrund der bereits vorher bekannt gewordenen Liquidation nachgeben müssen. Im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse wurde das Erreichen der Prognosen für das Jahr 2017 seitens des damals noch im Amt befindlichen CEOs Jeffrey Immelt mit Skepsis betrachtet. GE wird seit dem ersten August von einem neuen CEO geführt. Und es ist noch fraglich, ob der neue CEO John Flannery dieselben Ziele verfolgt wie sein Vorgänger.

Gleiche Strategie bei weniger Ausgaben?

Flannery hatte gleich zu Beginn für 2,7 Mio. US-Dollar GE-Aktien erworben und damit seinen Anteil auf 15,5 Mio. US-Dollar erhöht. Analysten nehmen an, dass auch Flannery sich auf die digitale Transformation der Geschäftsbereiche fokussieren wird, allerdings könnte er dabei ebenso Einsparungen im Auge behalten. So nimmt man an, dass er die Fertigstellung der Hauptzentrale in Boston auf 2019 verschieben könnte, um damit Millionen zu sparen. Das Gebäude soll insgesamt 200 Mio. US-Dollar kosten.

Währende der 16-jährigen Amtszeit von Immelt hatte GE seinen Aktionären eine jährliche Rendite von 1,5 % geboten. Der Dow Jones Industrials Index hatte in diesem Zeitraum eine annualisierte Rendite von 7,5 % verzeichnet. GE hatte eine signifikante Underperformance zum Gesamtmarkt zu verzeichnen. Trotz der hohen Desinvestitionen, die man in den letzten zwei bis drei Jahren vornahm, konnte man das Ergebnis je Aktie nicht steigern. Mehr noch, die Liquidation Buffets der GE-Aktien und das gleichzeitige Investment in eine ehemalige Tochter sprechen Bände. Möglicherweise werden Anleger den Antritt des neuen CEOs nach einer Weile mit mehr Optimismus begegnen, doch dafür müsste dieser erst einmal seine konkrete Strategie offenlegen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.