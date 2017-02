Für die Kirche von morgen/ Jantine Nierop und Ellen Radtke beginnen Arbeit als Studienleiterinnen im Studienzentrum für Genderfragen

Hannover (ots) - Zwei neue Studienleiterinnen werden künftig dieArbeit des Studienzentrums der EKD für Genderfragen in Kirche undTheologie maßgeblich gestalten. Jantine Nierop (41) und Ellen Radtke(32) haben ihre neue Aufgabe am 1. Februar übernommen. "Wir freuenuns, mit Frau Nierop und Frau Radtke zwei Theologinnen gefunden zuhaben, die die theologisch profilierte Arbeit des Studienzentrumsweiterführen werden", sagte der Vorsitzende des Vorstands, BischofJochen Cornelius-Bundschuh. In den vergangenen zwei Jahren sei esgelungen, das wissenschaftliche Profil des Studienzentrums zustärken, so der Geistliche weiter. "Die Bedeutung dieser Arbeit fürdie evangelische Kirche hat der Rat der EKD im vergangenen Herbstdurch die Entfristung der Einrichtung betont", sagteCornelius-Bundschuh.Die beiden Studienleiterinnen freuen sich darauf, diewissenschaftliche Arbeit fortzuführen. "Gender ist einQuerschnittsthema, das viele Bereiche der Theologie und derkirchlichen Praxis betrifft", so Nierop, die vorher alsWissenschaftliche Mitarbeiterin der Theologischen Fakultät derUniversität Heidelberg tätig war. "Innerhalb der Kirche gibt es nureine ausschlaggebende Bezugsgröße und das ist Gott. Jeder andereAnspruch, der von außen auf den Menschen gelegt wird, kann danebennicht bestehen. Und da setzt das Thema Gender an: Was bedeutet es fürdie Kirche von morgen, wenn die Welt von heute versucht, zu sagen,wie Menschen nur aufgrund ihrer Biologie zu sein hätten?", ergänztPfarrerin Radtke.Die bisherigen Studienleiterinnen, Simone Mantei und ClaudiaJanssen, sind seit vergangenem Herbst an der Universität Frankfurtbzw. an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal tätig.Das Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche undTheologie wurde im April 2014 in Hannover eröffnet. Es hat dieAufgabe, Genderforschungsansätze auszuwerten und sie für verschiedeneEbenen und Handlungsfelder der Kirche exemplarisch aufzubereiten.Außerdem bereitet es genderrelevante Modelle, Erfahrungen undPraxisbeispiele aus Kirche und Gesellschaft auf.Hannover 1. Februar 2017Pressestelle der EKDAnnika LukasPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell