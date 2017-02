Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Hamburg (ots) - Heidi Klum, Thomas Hayo, Michael Michalsky: In derzwölften Staffel von "Germany's next Topmodel", die am 9. Februarstartet, bleibt die Jury der vorigen Saison im Boot. Überraschenddagegen der Gastauftritt von Wolfgang Joop (72), demPublikumsliebling früherer Staffeln. "Das war ein spontanerAuftritt", erklärt der Designer im Gespräch mit GALA (Ausgabe 06/17,ab morgen im Handel). "Ich war eigentlich zum Gallery-Hopping in LosAngeles. Davon hatte Heidi gehört und mich eingeladen. Ich war auchneugierig auf die Mädchen und habe mich gefreut, das Teamwiederzusehen. Das ist ja ein Familiengefühl."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell