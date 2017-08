Frankfurter Rundschau: Lügen und Demütigungen

Frankfurt (ots) - Das Ausmaß von Donald Trumps Niedertrachtüberrascht immer wieder. Nur kurze Zeit nach dem Attentat vonBarcelona hat der US-Präsident den mehr als 36 Millionen Menschen,die ihm auf Twitter folgen, eine besonders perfide Botschaftübermittelt: Studiert General Pershings Methoden, wendet sie an unddas Problem des islamistischen Terrors ist auf Jahrzehnte hin gelöst.Die Geschichte ist nach Angaben von Historikern eine Legende, dieseit den Anschlägen vom 11. September 2001 in mehreren Versionendurch das Internet wabert. Aber Trump hat sich noch nie um so etwasgeschert. An Wahrhaftigkeit ist er nicht interessiert. Mit Lügenlassen sich ganze Glaubensgemeinschaften viel leichter demütigen. Unddas ist das Ziel Trumps.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell