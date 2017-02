Förderjahr 2016: Nachfrage nach KfW-Förderung in Deutschland ungebrochen

Frankfurt am Main (ots) -- KfW-Fördervolumen steigt auf 81 Mrd. EUR (+2 %)- 55,1 Mrd. EUR für Inlandsförderung- Hohe Nachfrage nach Energieeffizienzförderung für Wohnraum (15,5Mrd. EUR) und für Unternehmen (5,2 Mrd. EUR)- Sehr gutes Jahr in der Entwicklungszusammenarbeit- Normalisierung Finanzierungsnachfrage bei KfW IPEX-BankDie KfW Bankengruppe verzeichnet im Jahr 2016 weiterhin eine sehrhohe Nachfrage nach ihren Finanzierungsprodukten. Die Förderzusagensind auf ein Gesamtvolumen von 81 Mrd. EUR gestiegen (2015: 79,3 Mrd.EUR, +2 %).Das inländische Fördergeschäft konnte mit einem Zusagevolumen inHöhe von 55,1 Mrd. EUR (2015: 50,5 Mrd. EUR, +9 %) Wachstumsimpulsefür die deutsche Wirtschaft setzen. Der Anstieg ist insbesondere aufdie sehr starke Nachfrage bei Wohnungsbaufinanzierungen beigleichzeitig robuster gewerblicher Finanzierungsnachfragezurückzuführen."Die starke Nachfrage zeigt: KfW-Förderung kommt beim Bürger undbeim Unternehmer an und leistet damit einen großen Beitrag, denaktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungenzu begegnen", sagte Dr. Ulrich Schröder, Vorsitzender des Vorstandsder KfW Bankengruppe.Die Zusagen im internationalen Geschäft liegen mit 24,9 Mrd. EURauf einem stabilen Niveau (2015: 27,9 Mrd. EUR). Die Finanzierungenund Förderungen der Entwicklungszusammenarbeit verzeichnen ein sehrgutes Jahr (8,8 Mrd. EUR). Die Finanzierungen der KfW IPEX-Bank alsSpezialist für Export- und Projektfinanzierungen haben sich mit 16,1Mrd. EUR nach dem Ausnahmevorjahr wieder normalisiert.Eine erneut sehr hohe Nachfrage erfuhr die Förderung für Umweltund Klimaschutzvorhaben (35 Mrd. EUR, entspricht 44 % der gesamtenZusagen)."Die KfW hat dieses Jahr den höchsten Anteil von Umwelt- undKlimafinanzierungen am Gesamtfördervolumen in ihrer Geschichtezugesagt. Sie setzt damit ihren Kurs als einer der größten Finanziersvon Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland und weltweitfort", sagte Dr. Ulrich Schröder.In den Jahren 2012 bis 2016 legte die KfW im Rahmen desKfW-Aktionsplans Energiewende 103 Mrd. EUR für Projekte imZusammenhang mit der Energiewende aus. Damit leistet die KfW einenwichtigen Beitrag zur Erreichung der Umwelt- und Klimaziele derBundesregierung. Bereitgestellt werden u.a. Finanzierungen fürOffshore-Windparks, Energieeffizientes Bauen und Sanieren,Investitionen von Kommunen sowie technologische Innovationen für denKlimaschutz.Mit neuen Ansätzen für die Förderung im In- und Ausland schreitetdie Digitalisierung des KfW-Geschäfts voran. In Deutschland nutzt derAusbau der Fördermittelplattform Bankdurchleitung Online 2.0 (kurzBDO) die Chancen der Digitalisierung. WohnwirtschaftlicheFörderprodukte laufen zum Jahresende 2016 zwischen KfW undFinanzierungspartner nahezu vollständig digital über BDO. Im Sommer2016 konnte zudem der erste gewerbliche Förderkredit über BDOzugesagt werden. Seit Dezember 2016 beantragen private Kunden allevon der KfW angebotenen Investitionszuschüsse online über dasKfW-Zuschussportal und erhalten direkt ihre Förderzusage. In derFörderung von Entwicklungs- und Schwellenländern fungiert dieDigitalisierung auch als Modernisierungs- undEntwicklungskatalysator."Die KfW befindet sich auf dem Weg einer digitalen Transformationund betrachtet die neuen Technologien als Chance. Wir tragen damitdem wachsenden Bedürfnis der Kunden nach einer schlanken unddigitalen Abwicklung ihrer Förderkredite Rechnung. Zugleich wollenwir die Digitalisierung Deutschlands vorantreiben", sagte Dr. UlrichSchröder.Die KfW unterstützt Bund, Länder und Kommunen bei der direktenKrisenbewältigung sowie der nachhaltigen Integration im Zusammenhangmit der Flüchtlingsthematik. Die Anfang September 2015 gestarteteSonderfazilität "Flüchtlingsunterkünfte" war bereits nach vierMonaten im Januar 2016 ausgeschöpft. Es konnten bis zu 150.000Unterbringungsplätze in 700 Kommunen geschaffen werden. Seit April2016 unterstützt die KfW die Bundesländer bei Förderprogrammen fürbezahlbare Wohnungen und leistet damit einen wertvollen Beitrag zurnachhaltigen Integration.Im internationalen Bereich hat der Geschäftsbereich KfWEntwicklungsbank derzeit fast 100 laufende Vorhaben mitFlüchtlingsbezug in 27 Ländern und einem Gesamtvolumen von 2 Mrd.EUR. Insgesamt gingen 2016 rund 575 Mio. EUR Neuzusagen in 30Projekte, die Flüchtlinge und die aufnehmenden Dörfer und Städte inden Partnerländern direkt unterstützen.Ergebnisse der Förderaktivitäten im EinzelnenInländisches Fördergeschäft:Im Geschäftsfeld Mittelstandsbank betrug das Neugeschäftsvolumenim vergangenen Jahr 21,4 Mrd. EUR. Es lag damit um rund 1 Mrd. EURüber dem Vorjahresniveau (2015: 20,4 Mrd. EUR).Der Förderschwerpunkt Umwelt und Energie erzielte 2016 mit einemVolumen von 10,7 Mrd. EUR (2015: 9,3 Mrd. EUR) einen kräftigenZuwachs. Wesentlich dazu beigetragen hat das 2015 neu aufgestellteund stark verbesserte Energieeffizienzprogramm, mit dem bereits imersten Jahr nach der Neuaufstellung 5,2 Mrd. EUR (2015: 3,8 Mrd. EUR)ausgereicht wurden. Seit Mai 2016 erschließt die Förderung vonAnlagen zur Vermeidung oder Nutzung der Abwärme zusätzlicheEnergieeinsparpotenziale. Auch im KfW-Programm Erneuerbare Energienwurde der hohe Vorjahreswert (4,5 Mrd. EUR) mit 4,7 Mrd. EUR nochmalsübertroffen.Der Förderschwerpunkt Gründung und allgemeineUnternehmensfinanzierung blieb mit 10,1 Mrd. EUR auf demVorjahresniveau (2015: 10,3 Mrd. EUR), dies gilt auch für die bereitsim Vorjahr stark nachgefragte Gründungsfinanzierung (2016: 3,6 Mrd.EUR; 2015: 3,7 Mrd. EUR).In der Innovationsfinanzierung lagen die Zusagen mit 0,6 Mrd. EURknapp unter dem Vorjahresniveau (2015: 0,8 Mrd. EUR). WesentlicherTreiber für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraftdes deutschen Mittelstands ist das Thema Digitalisierung. Um gezieltAnreize für Digitalisierungsvorhaben zu schaffen, entwickelt die KfWihre Innovationsförderung aktuell gemeinsam mit dem Bundesministeriumfür Wirtschaft und Energie (BMWi) weiter. Bereits 2016 deutlichgestärkt wurde die Innovationsfinanzierung durch erfolgreicheUmsetzung der neuen Strategie in der Beteiligungsfinanzierung. Nachgutem Start der ERP-Venture Capital-Fondsinvestments wird dasProgramm auf Beteiligungen an Venture Debt Fonds erweitert, umschnell wachsende Technologieunternehmen noch besser zu unterstützen.Auf sehr positive Marktresonanz trifft auch der im März 2016 von KfWund BMWi aufgelegte VC-Fonds coparion. Insgesamt hebelt die KfW überdie neue Beteiligungsfinanzierung in den nächsten Jahren privatesKapital für innovative Start-Ups in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. EUR.Das Geschäftsfeld Kommunal- und Privatkundenbank / Kreditinstituteerreichte ein Neugeschäftsvolumen von 33,7 Mrd. EUR (2015: 30,1 Mrd.EUR).Insbesondere im Förderschwerpunkt Wohnen zeigte sich eine sehrhohe Dynamik. Die Zusagen erreichten ein Volumen von 20,8 Mrd. EUR(2015: 16,5 Mrd. EUR), wobei allein im Programm EnergieeffizientBauen über 11 Mrd. EUR (2015: 7,0 Mrd. EUR) ausgereicht wurden. Diestarke Neubaukonjunktur und das Zinsumfeld setzten dauerhaft starkeImpulse für die Nachfrage.In der Infrastrukturfinanzierung wurden 4,1 Mrd. EUR (2015: 5,0Mrd. EUR) zugesagt. Wie schon im Vorjahr war die SonderfazilitätFlüchtlingsunterkünfte mit knapp 450 Mio. EUR (2015: 1 Mrd. EUR)nochmals ein maßgeblicher Faktor. Im Zuge der akuten Maßnahmen wurdendie 1,5 Mrd. EUR zügig ausgeschöpft. Zudem besonders erfreulich: Diekommunale Umwelt- und Klimaschutzförderung verdoppelte sich gegenüber2015 von 378 Mio. EUR auf 745 Mio. EUR.Im Förderschwerpunkt Bildung und Soziales lag das Fördervolumenmit rund 2,3 Mrd. EUR erneut auf gutem Niveau (2015: 2,6 Mrd. EUR).Das Vertragsvolumen in der Allgemeinen Refinanzierung fürLandesförderinstitute lag mit 4,4 Mrd. EUR ebenfalls leicht unter demVorjahresvolumen (2015: 4,7 Mrd. EUR). Die IndividualfinanzierungBanken steigerte insbesondere mit der Vergabe von Globaldarlehen fürLeasingfinanzierungen ihr Fördervolumen auf 2,1 Mrd. EUR (2015: 1,3Mrd. EUR).Internationale Finanzierungen:Das Geschäftsfeld Finanzmärkte hat im Jahr 2016 durchInvestitionen in Verbriefungstransaktionen und in Green Bondsinsgesamt 1,3 Mrd. EUR (2015: 1,1 Mrd. EUR) zur Förderung desMittelstandes und zu Finanzierungen im Klima- und Umweltschutzbeigetragen.Nachdem 2016 rund 1 Mrd. EUR in Verbriefungstransaktioneninvestiert wurde, ist für 2017 ein Volumen von 1,3 Mrd. EUR geplant.Mit dem Ziel, die Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlereUnternehmen zu verbessern, hat die KfW zusammen mit dem EuropäischenInvestitionsfonds (EIF) und nationalen Förderinstitutionen dieeuropäische Verbriefungsinitiative "ENSI" gestartet. Bisher hat dieKfW unter dieser Initiative in sechs verschiedene Transaktioneninvestiert und so den europäischen Mittelstand unterstützt. DieKooperation soll 2017 intensiviert werden.Mittels ihres Green-Bond-Portfolios hat sich die KfW im Jahr 2016für den Klimaschutz engagiert und grüne Anleihen im Volumen von rund300 Mio. EUR gekauft. Damit hielt die KfW zum Jahresende 2016 rund580 Mio. EUR an Green Bonds im Bestand. Auch für 2017 plant die KfWGreen-Bond-Investitionen in Höhe von rund 300 Mio. EUR. DasZielvolumen des Portfolios beträgt 1 Mrd. EUR.Im Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung, das von der KfWIPEX-Bank verantwortet wird, wurde ein Neuzusagevolumen von 16,1 Mrd.EUR (2015: 20,2 Mrd. EUR) erzielt. Nach dem durch Sondereffektebedingten Peak im Vorjahr stabilisierte sich das Zusagevolumen damitwieder auf dem Normalniveau der vorangegangen Jahre. Die größtenBeiträge (häufig in konsortialer Zusammenarbeit mit Partnerbanken)lieferten die Geschäftssparten Energie und Umwelt (3,1 Mrd. EUR),Maritime Industrie (2,4 Mrd. EUR) sowie Finanzinstitutionen und TradeFinance (2,1 Mrd. EUR). Die Finanzierungen im Bereich Energie undUmwelt betreffen im Wesentlichen On- und Offshore-Windparks sowiehocheffiziente Gas-und-Dampf-Kraftwerke.Der Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank konnte seine Zusagenerheblich steigern. Im vergangenen Jahr wurden im Auftrag derBundesregierung rund 7,3 Mrd. EUR (2015: 6,7 Mrd. EUR) fürFinanzierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern bereitgestellt,davon 66 % für Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz (2015: 60%). Dieser Anteil stützt sich vor allem auf die Finanzierung vonumweltfreundlicher Energieerzeugung und -versorgung. Nahezu einDrittel aller Neuzusagen ging für Entwicklungsprojekte nach Afrika.Die DEG, ein Tochterunternehmen der KfW, erzielte im vergangenenGeschäftsjahr das höchste Neugeschäft ihrer fast 55jährigenFirmengeschichte. Für Investitionen privater Unternehmen inEntwicklungs- und Schwellenländern sagte sie 2016 Finanzierungen inHöhe von rund 1,6 Mrd. EUR und damit 46 Prozent mehr als im Vorjahrzu (2015: 1,1 Mrd. EUR). Einen Schwerpunkt bildeten erneutFinanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen: Mit 871 Mio. EURging mehr als die Hälfte der Neuzusagen an den Mittelstand. Fürdeutsche Unternehmen, einem strategischen Schwerpunkt, sagte die DEGmit 253 Mio. EUR fast doppelt so viel wie im Vorjahr zu. Mit 316 Mio.EUR entfiel ein Fünftel der Neuzusagen auf Investitionen inSubsahara-Afrika.Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes nahm die KfW 2016 Mittelin Höhe von 72,8 Mrd. EUR an den internationalen Kapitalmärkten auf.Sie emittierte hierfür 206 Anleihen in 15 verschiedenen Währungen.Die Kernwährungen waren unverändert Euro und US-Dollar mit einemAnteil von insgesamt 83 %. Der US-Dollar war mit 47 % (34,3 Mrd. EUR)wie auch in 2015 (45 %; 28,0 Mrd. EUR) die Währung mit dem größtenAnteil am Gesamtrefinanzierungsvolumen. Im Rahmen ihrer Green-BondAktivitäten emittierte die KfW 2016 Green Bonds in vier verschiedenenWährungen (Euro, Britische Pfund, US-Dollar, Schwedische Krone) imGegenwert von 2,8 Mrd. EUR.Für das Jahr 2017 rechnet die KfW mit einem im Vergleich zumVorjahr leicht erhöhtem Refinanzierungsbedarf von ca. 75 Mrd. 