Erfolgreicher Jahresauftakt: Mediengruppe RTL Deutschland mit 31,2 Prozent Marktanteil so stark wie zuletzt vor 3 Jahren

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland blickt auf einenüberaus erfolgreichen Januar zurück. Mit ihren Free-TV-Sendern RTL,VOX, n-tv, RTL NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie denPay-TV-Sendern RTL Crime, RTL Passion und RTL Living kam sie aufeinen Marktanteil von 31,2 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern. Dies ist der höchste Wert seit Januar 2014 (32,5 %).Zugleich vergrößerte die Mediengruppe RTL ihren Vorsprung aufProSiebenSat.1 (24,1 %) auf über sieben Prozent.Insbesondere die Dschungel-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus!" überzeugte im zurückliegenden Monat. In Zeiten einerrückläufigen TV-Gesamtnutzung konnte das Format sein hohes Niveau ausden Vorjahren halten. Im Staffelschnitt erreichten die 16 regulärenAusgaben 6,71 Millionen Zuschauer (MA 3+: 28,0 %), wodurch dasDschungelcamp zur erfolgreichsten Sendung des Monats avancierte. Mitder aktuellen Staffel kamen 40,88 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren inKontakt. Vor allem bei den Zuschauern mit Abitur und/oder Studium kamdas Format gut an. Seit Jahren nimmt die Zuschauerzahl in diesemSegment zu. So schaltete mehr als die Hälfte der Zuschauer diesesBildungsniveaus mindestens einmal bei einer der Folgen ein: Personenmit Abitur (53,1 %), Personen mit Studium (52,9 %).Auch im Digitalbereich lief die 11. Staffel erfolgreich. Mit 20,1Millionen Videoabrufen über die Plattformen der Mediengruppe RTLknackte die Show erneut die 20-Millionen-Marke. Rund die Hälfte derAbrufe erreichte das Bewegtbild-Angebot TV NOW. Darüber hinaus sorgtedie RTL-Show auch in den sozialen Netzwerken für Gesprächsstoff.Insgesamt erreichten die Dschungelinhalte 128 MillionenBrutto-Kontakte bei Facebook.Neben dem "Dschungelcamp" punktete die Mediengruppe RTL im Januarmit weiteren Comedy-Formaten. So starteten neue Folgen von "DerLehrer" ebenso erfolgreich wie die neue RTL-Sitcom "Magda macht dasschon".Abseits der guten Quoten gab es bei der Mediengruppe RTL ebenfallsAnlass zur Freude. VOX-Geschäftsführer Bernd Reichart wurde vomMedienmagazin HORIZONT zum "Medienmann des Jahres" 2016 gekürt. DieJury begründete ihre Entscheidung damit, dass ihr imponiert habe,"... mit welchem Gespür für Formate und Talente er den Sendererneuert und das Profil geschärft hat." Jubeln konnte VOX zudem überdie Nominierung der Kochshow "Kitchen Impossible" für den begehrtenGrimme-Preis.RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Monatsmarktanteilvon 13,9 Prozent und platzierte sich klar vor dem ZDF (8,6 %), Sat.1(8,0 %), ProSieben (7,5 %), ARD (6,9 %), VOX (6,7 %), Kabel eins (4,9%) und RTL II (4,5 %). RTL NITRO kam auf 1,9 %. SUPER RTL erzielteeinen Marktanteil von 1,8 Prozent in der Zielgruppe. n-tv erreichte1,2 Prozent Marktanteil. RTLplus kam auf 1,0 Prozent.Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 11,0 Prozent und lagdamit hinter dem ZDF (13,9 %) und vor der ARD (10,6 %). Auf denweiteren Plätzen folgten Sat.1 (6,6 %), VOX (5,0 %) und ProSieben(4,7 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,1 ProzentMarktanteil, SUPER RTL 1,7 Prozent, RTL NITRO 1,5 Prozent, n-tv 1,2Prozent und RTLplus 1,0 Prozent.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:Fulminanter Jahresauftakt bei RTL: Das Staffelfinale von "Ich binein Star - Holt mich hier raus!" am 28. Januar erreichte im Schnitt7,72 Millionen Fans (MA 3+: 33 %). Der Marktanteil der 14- bis59-Jährigen kletterte auf 41,7 Prozent, bei den ganz jungenZuschauern (14-29) sogar auf 55,2 Prozent Marktanteil. Die gesamteStaffel kam somit beim Gesamtpublikum auf eine kumulierteNettoreichweite von 40,88 Millionen. Damit wurde mehr als jederzweite TV-Zuschauer (54,5 %) erreicht. Das nach Jahren derintellektuellen Zurückhaltung inzwischen auch "Liebling desFeuilletons" genannte TV-Format erreichte zudem mehr als die Hälfteder formal höher Gebildeten, also Zuschauer mit Abitur (53,1 %) oderStudium (52,9 %). Wissensdurstig waren auch 5,75 Millionen Zuschauereiner neuen Ausgabe von "Wer wird Millionär?" am 13. Januar. DerMarktanteil der 14- bis 59-jährigen Quizfans betrug 16,3 Prozent (MA3+: 16,5 %). "Deutschland sucht den Superstar" begeisterte am 14.Januar 5,4 Millionen Zuschauer (MA 3+: 16,4 %) und 22,9 Prozent der14- bis 59-Jährigen. 5,23 Millionen Zuschauer informierten sich am 8.Januar bei "RTL aktuell" über das Geschehen in Deutschland und derWelt. Die Hauptnachrichten des Senders erreichten somit 19,5 Prozentder 14- bis 59-Jährigen (MA 3+: 17,6 %).VOX beschloss den Januar in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigenZuschauer mit einem durchschnittlichen Monatsmarktanteil von 6,7Prozent und konnte den Vorjahreswert (6,2 Prozent) deutlich steigern.Einen Auftakt nach Maß feierte im Januar "Kitchen Impossible": DenStaffelstart mit Tim Mälzer und Maria Groß verfolgten am 29. Januar9,7 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Stark war dieKoch-Competition auch bei den jungen Zuschauern: In der Zielgruppeder 14- bis 29-jährigen Frauen schalteten 16,5 Prozent der Zuschauerein. Starke Marktanteile erzielte außerdem "Prominent!" mit Nina Bottund Amiaz Habtu am Sonntagabend. Das VOX Star-Magazin sahen bis zu12,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. "Die Pferdeprofis" wusstensamstags bei VOX zu überzeugen: Mit 9,7 Prozent Marktanteil (14-59)und 1,86 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren konnte die Coaching-Dokumit Horseman Bernd Hackl und Pferdetrainerin Sandra Schneider am 14.Januar neue Allzeitbestwerte aufstellen.Mit Spielfilm-Highlights wie "Avatar - Aufbruch nach Pandora" am12. Januar und "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" am 3. und10. Januar erzielte VOX zudem samstags und donnerstags Marktanteilevon bis zu 12,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Einen neuen Reichweitenbestwert stellte werktags auch "ShoppingQueen" auf: Am 3. Januar sahen erstmals insgesamt 1,0 MillionZuschauer die Styling-Doku mit Guido Maria Kretschmer.n-tv erreichte sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis59-Jährigen einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Der Nachrichtensenderüberzeugte einmal mehr mit seiner umfangreichen Nachrichten- undWirtschaftsberichterstattung am Vormittag. Von Montag bis Freitagzwischen 6.00 und 12.00 Uhr erzielte n-tv einen Marktanteil von 2,2Prozent bei den Zuschauern ab 3 Jahren (MA 14-59: 1,9 %).Insbesondere mit seiner Sonderprogrammierung zur AmtseinführungDonald Trumps am 20. Januar stieß der Nachrichtensender auf großesInteresse. Über den Tag verteilt schalteten 7,2 Millionen Zuschauerein. n-tv erreichte damit einen starken Tagesmarktanteil von 2,0Prozent. Die Nachrichten kamen beim Gesamtpublikum auf Marktanteilevon bis zu 6,3 Prozent (MA 14-59: bis zu 7,1 %). Auch die Telebörselegte unter anderem dank der umfangreichen Berichterstattung zumWeltwirtschaftsforum in Davos deutlich zu und erzielte Marktanteilevon bis zu 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum (MA 14-59: bis zu 5,1 %).RTL NITRO ist sehr gut in das neue Jahr gestartet und erreichte imJanuar in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer einenMarktanteil von 2,2 Prozent. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauernlag der Marktanteil bei 1,9 Prozent und damit 0,2 Prozent über demVormonat.Erfolgreichster Tag für RTL NITRO war der 27. Januar mit einemTagesmarktanteil von 2,9 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern. Das war auch zugleich der beste Freitag seitSenderbestehen - auch in den Zielgruppen der Zuschauer ab 3 Jahren(2,2 %) und bei den 14- bis 59-jährigen Männern (3,3 %). "Law &Order" kam an dem Tag am frühen Morgen auf 7,7 Prozent, "Anwälte derToten" in der Nacht auf 5,3 Prozent und in der Prime-Time um 21.05Uhr überzeugte "Medical Detectives" mit 3,3 Prozent Marktanteil.Erfolgreich entwickelte sich auch die Eigenproduktion "Ronny'sPopshow". Folge 1 erreichte am 5. Januar einen Marktanteil von 1,3Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Folgen 3 und 4 konnten dasNiveau halten, während die Wiederholung der dritten Folge am Vorabenddes 21. Januar sogar auf 2,1 Prozent Marktanteil (14-59) kam.RTLplus, der jüngste Sender der Mediengruppe RTL Deutschland,konnte sich im Januar erneut steigern und knackt die 1-Prozent-Marke.Der durchschnittliche Monatsmarktanteil lag bei 1,0 Prozent bei den14- bis 59-jährigen Zuschauer und bei den Zuschauern ab 3 Jahren. Beider Kernzielgruppe des Senders, den 14- bis 59-jährigen Frauen,konnte sich RTLplus auf 1,0 Prozent steigern.SUPER RTL kam im Januar auf einen durchschnittlichen Marktanteilvon 20,7 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr).Der gebührenfinanzierte KiKa erreichte 20,0 Prozent, Nickelodeon lagbei 7,5 Prozent und der Disney Channel kam auf 8,5 Prozent.Einen überzeugenden Einstand feierten die neuen Folgen derTOGGO-Serie "Wir sind die Croods!", die auf dem HauptsenderMarktanteile von bis zu 35,7 Prozent in der Kinderzielgruppeerzielten. Ebenfalls sehr gut lief es mit bis zu 30,0 Prozent für dieneuen Episoden von "Zig & Sharko". In der Primetime holte SUPER RTLmit der Erich-Kästner-Verfilmung "Konferenz der Tiere" (3,7 %) sehrgute Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen.Mit starken Doku-Soaps und erfolgreichen werktäglichen Formatenbegann für RTL II das neue Jahr. Die Online-Spiele-Plattformrtl2spiele.de erfuhr einen Relaunch und startete mit neuen Featuresund frischem Design. Neue Folgen der Doku-Soaps "Frauentausch" und"Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" erreichten inder Primetime bis zu 7,3 bzw. 7,1 Prozent Marktanteil in derZielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Am Samstag erzielen die Doku-Soaps "Die Schnäppchenhäuser - DerTraum vom Eigenheim" und "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller"regelmäßig hervorragende Werte. Die Bestwerte beider Formate lagen imJanuar bei 8,3 Prozent Marktanteil. Werktags um 15.00 Uhr kann "Hilfmir! Jung, pleite, verzweifelt..." bei den Zuschauern überzeugen. ImJanuar lagen die Höchstwerte der Doku-Serie bei 7,7 ProzentMarktanteil (14-49) und 17,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis29-Jährigen. Mit "Die Wache Hamburg" konnte RTL II zudem einenerfolgreichen Neustart verbuchen. Die neue Sendereihe erreichtewerktags um 17.00 Uhr bis zu 6,9 Prozent Marktanteil und 13,3 Prozentin der jungen Zielgruppe (14-29).30 Millionen Facebook-Fans für die Mediengruppe RTL dankRTL-Dschungelshow Durch die erneut starke Performance derRTL-Dschungelshow knackte die Mediengruppe RTL Deutschland im Januarerstmals die 30-Millionen-Fan-Marke bei Facebook mit ihren Fansiteszu Sendern, Formaten und Digital-Angeboten. Insgesamt erreichte "Ichbin ein Star - Holt mich hier raus!" 1,22 Millionen Fans. Damit istdie RTL-Show eine der erfolgreichsten TV-Marken Deutschlands in demsozialen Netzwerk. Ein Erfolg, der sich auch in den Brutto-Kontaktenwiderspiegelt und das RTL-Highlight auf Platz 3 im Mediengruppen RTLRanking mit 151 Millionen Kontakten noch vor dem Nachrichtensendern-tv (111 Mio.) katapultiert. Zulegen konnte auch die RTL Show"Deutschland sucht den Superstar", die mittlerweile 1,41 MillionenFans erreicht und im Januar mit rund 73 Millionen Kontakten auf Platz5 einsteigt. Spitzenreiter im Januar nach Kontakten ist die Fan-Sitezum RTL Magazin Punkt 12 mit 187 Millionen Kontakten vor demNachrichtenmagazin RTL Aktuell mit 167 Millionen. (Stand 29.01.2017;Quelle: Fanpagekarma)Quelle: AGF, GfK, DAP TV Scope 5.1; Stand 01.02.2017; Bis zu =Höchster Durchschnittswert einer SendungPressekontakt:Nils HeinichenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 43 05nils.heinichen@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell