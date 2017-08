E.ON-Aktie: Der erste Widerstand ist geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

die E.ON-Aktie hatte in der vergangenen Woche den Widerstand bei 9,17 Euro getestet und erfolgreich geknackt. In der aktuellen Woche geht es deshalb noch weiter bergauf, sodass der nächste Widerstand in den Fokus rücken dürfte. Dieser befindet sich etwas oberhalb von 10 Euro. Neben diesem Widerstand könnte auch der 200-Wochendurchschnitt wieder interessant werden.

Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursanstiegs nimmt nun stetig ab

Immer mehr Einflussfaktoren dämpfen nun die Kursphantasien der E.ON-Aktie. Der Relative Stärke Index, der erst vor kurzem zum Kursrückgang des DAX-Titels führte, bewegt sich wieder gefährlich nahe am oberen Drittel seiner Bandbreite. Auch zwei andere charttechnische Indikatoren sehen ein baldiges Ende des Aufwärtstrends voraus.

Welche Indikatoren deuten auf einen Rücksetzer in naher Zukunft hin?

Der Stochastik Indikator bewegt sich noch einigermaßen ruhig nach oben, sodass hiervon keine akute Gefahr ausgehen sollte. Etwas wahrscheinlicher ist da schon eine Kreuzung der beiden MACD-Linien und ein daraus resultierendes Verkaufssignal.

