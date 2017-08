EUR/USD: Wie geht es weiter nach den FOMC und EZB-Protokollen?

Liebe Leser,

in dieser Woche wurden sowohl das FOMC-Protokoll als auch das EZB-Protokoll veröffentlicht. Beide geben Aufschluss darüber, wie die letzten Meetings verlaufen sind. Sie beinhalten damit im Grunde genommen keine neuen Informationen, sondern nur zusätzliche Details und dienen den Notenbanken als Kommunikationsmittel. Marktteilnehmer können daraus ableiten, wie sich die einzelnen Mitglieder im Meeting positioniert haben und ob die getroffenen Entscheidungen im Einvernehmen stattfanden oder eher nicht. Sollte letzteres der Fall sein, könnten Marktteilnehmer dieser Information entnehmen, dass die folgenden Entscheidungen womöglich weniger harsch ausfallen als zuvor vermutet.

FOMC-Mitglieder unsicher über Inflation

Das FOMC-Protokoll hatte hervorgebracht, dass es unter den Mitgliedern vor allem Gespräche zu der zuletzt wieder verhaltenen Inflationsentwicklung gab. Es gab also zwei Lager. Die einen, die glauben, dass ein zu langes Warten bei den Zinsschritten zu einem Inflations-Overshoot führen kann, während das andere Lager für die nächsten Zinsschritte erst einmal eine steigende Inflation sehen will. Marktteilnehmer haben diese Diskussionen innerhalb der FED als Anlass dafür gesehen, weniger Zinsschritte zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit für den nächsten Zinsschritt im Dezember ist gemessen an den FED Fund Futures von 43 % auf 38 % im Anschluss an das FOMC-Protokoll gesunken.

EZB-Mitglieder unsicher über Euro-Stand

Auch was die EZB anbetrifft wurden im Rahmen des Protokolls Stimmen laut, die eine zu starke Währung als Risiko für die zukünftige Inflationsentwicklung ansehen. Das derzeit erwartete Tapering könnte dementsprechend schwächer ausfallen als erwartet. Auch hier haben Marktteilnehmer das Protokoll als „dovish“ betrachtet. Der Euro gab im Anschluss nach.

Alles in allem scheinen sich die beiden Notenbanken nun mit ihren nicht eindeutigen Erwartungen die Waage zu halten. Das könnte eine weiterhin schwache Entwicklung ohne eine klare Richtung im Währungspaar EUR/USD in der nächsten Zeit begünstigen. Mario Draghi hält seine Rede am 25. August in Jackson Hole. Es wird jedoch nicht mehr erwartet, dass er sich zu dem Tapering des QE-Programms äußert.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.