EANS-Stimmrechte: Josef Manner & Comp. AG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen: ----------------------------------- Name: Josef Manner & Comp. AG Sitz: Wilhelminenstraße 6 in 1170 Wien Staat: Österreich

_ Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG _ Wien, 01.02.2017

Überblick

1. Emittent: Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person Name:Josef Manner & Comp AG Sitz:Wilhelminenstraße 6, 1170 Wien Staat:Österreich 4. Namen der Aktionäre: - 5. Datum der Schwellenberührung: 31.1.2017

| | | % der | | _ | | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte, | die die | Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen | (7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 0,00 % | 4,08 % | 4,08 % | 1.890.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

| | | | Anzahl der | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die | % der | | Instruments | | |erworben werden | Stimmrechte | |______________|______________|______________|_____können_____|________________| |Call_Option___|30.04.2017____|30.04.2017____|__________77.200|__________4,08_%| |______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|__________77.200|__________4,08_%|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

9. Sonstige Kommentare: Zu dem beschriebenen Geschäftsfall hat die Gesellschaft mit 31.01.2017 eine Ad Hoc Meldung publiziert.

Wien am 01.02.2017

Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com

