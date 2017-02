Mainz (ots) -Gläubige Inder kommen nach Varanasi, um am Ganges zu sterben. Andiesem heiligen Fluss geht es in "Geboren am Ganges" auch für denHanseaten Robert (Janek Rieke) um Leben und Tod. Das ZDF zeigt denFilm aus der Reihe "Fluss des Lebens" am Sonntag, 5. Februar 2017, um20.15 Uhr. In weiteren Rollen spielen Pegah Ferydoni, Gaby Dohm,Heinz Hoenig und andere. Regie führte Michael Karen nach dem Drehbuchvon Gernot Gricksch.Gemeinsam mit seiner Mutter Elvira (Gaby Dohm) reist Robert Hansen(Janek Rieke) nach Indien, um seine Nichte Suri bei deren LeihmutterParvati (Pegah Ferydoni) abzuholen. Von der Existenz des Mädchenshatte Robert erst vor kurzem erfahren, als er die Unterlagen seinerverstorbenen Schwester Anke sortierte. Nun will er Ankes letztemWunsch gerecht werden und für Suri sorgen. Doch kurz nach seinerAnkunft in Varanasi erfährt Robert, dass seine Nichte entführt wurde.Nur widerwillig begibt er sich auf die Suche nach ihr. Doch als erSuri, das Ebenbild seiner verstorbenen Schwester, zum ersten Malsieht, gibt es für ihn keinen Zweifel mehr: Er muss das Mädchenretten. Gemeinsam mit Parvati nimmt er die Verfolgung auf - quer überden Ganges. Von Roberts abenteuerlicher Reise weiß seine Mutterjedoch nichts. In der Sorge um ihren Sohn findet sie bei demdeutschen Aussteiger Fluppe (Heinz Hoenig) Trost.Die Reihe "Fluss des Lebens" führt die Zuschauer an die bekanntenFlüsse und Ströme dieser Erde. In den Geschichten finden sich dieProtagonisten in existenziellen Situationen wieder, die ihnen neuePerspektiven auf ihr Leben, die Liebe und andere Kulturenermöglichen.https://presseportal.zdf.de/pm/fluss-des-lebens-geboren-am-gangeshttp://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/flussdeslebensPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell