Deutscher ESC-Vorentscheid: Fünf Kandidaten, zwei Lieder, ein Song für 2017 / Sendung: Donnerstag, 9. Februar, 20.15 Uhr, Das Erste

Hamburg (ots) - "Perfect Life" und "Wildfire": Das sind die beidenSongs, die die Kandidaten in unterschiedlichen Arrangements in"Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" präsentieren. Beimdeutschen Vorentscheid am Donnerstag, 9. Februar, um 20.15 Uhr imErsten treten Yosefin Buohler, Axel Maximilian Feige, Felicia LuKürbiß, Isabella "Levina" Lueen und Helene Nissen an. Am Ende derdreistündigen Show können die Zuschauerinnen und Zuschauer wählen,wer Deutschland beim ESC in Kiew mit welcher Lied-Fassung vertritt.Gastgeberin der Show live aus Köln ist Barbara Schöneberger."Perfect Life" stammt aus der Feder der US-amerikanischenSongwriter Lindy Robbins, Dave Bassett und Lindsey Ray. Robbins hatHits für u. a. David Guetta, Demi Lovato und Jason Derulo verfasst,Bassett mit einem Song für die Band Halestorm einen Grammy gewonnen.Ray arbeitete u. a. für Mariah Carey, Demi Lovato und Deana Carterund hat als Solokünstlerin sowie mit ihrer Band Farmdale mehrereAlben veröffentlicht.Lindy Robbins: "Der Song 'Perfect Life' liegt mir besonders amHerzen, da er davon handelt, Risiken einzugehen und sich nach seinenTräumen zu strecken - das Leben ist ein Abenteuer, und um die Reisegeht es!"Dave Bassett: "Was für eine fantastische Ehre!"Lindsey Ray: "Ich mag die Botschaft dieses Liedes sehr, nämlich,dass man sich auf das Abenteuer des Unbekannten einlassen soll unddass im Endeffekt das Auf und Ab, also sowohl das Gute als auch dasSchlechte, ein perfektes Leben ausmacht."Hinter "Wildfire" stehen die Norwegerin Marit Larsen, der SchotteGreg Holden und der US-Amerikaner Tofer Brown. Die drei sind Sänger,Songwriter und Produzenten. Larsen stand auch in Deutschland schon ander Spitze der Charts ("If a song could get me you"), Holden schriebals Ko-Autor u. a. den Debüthit für den American-Idol-GewinnerPhillip Phillips. Browns Songs wurden u. a. in den US-Shows "GoodMorning America" und "The Real World" eingesetzt.Marit Larsen: "Dieses Lied ist ein kleines Juwel. Hoffen wir, dasses sich wie ein Buschfeuer ausbreitet."Greg Holden: "Tofer, Marit und ich haben dieses Stück in einerZeit geschrieben, die meiner Meinung nach für uns alle stark vonVeränderung geprägt war. Es ist toll zu wissen, dass es gehört werdenwird."Tofer Brown: "Als Songwriter und Produzent schreibt und arbeitetman im Laufe seiner Tätigkeit an sehr vielen Liedern und hofft fürjedes davon das Beste. Ab und zu ist eines dabei, bei dem man einGefühl im Bauch hat, dass es seinen Weg in die Welt finden wird.'Wildfire' ist so ein Lied. An dem Tag, als Marit, Greg und ich es inBrooklyn in New York schrieben, wussten wir alle, dass wir da einbesonderes Stück vor uns hatten, das unabhängig von uns ein großesLeben vor sich haben wird."Die Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" besteht ausvier Runden. In allen Durchläufen kommentiert die Jury - Lena, TimBendzko und Florian Silbereisen - die Auftritte. Das internationalePublikum kann den deutschen ESC-Vorentscheid im Stream verfolgen undüber die offizielle Eurovisions-App seine Favoriten benennen.Abstimmen können aber nur die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer inDeutschland.In der ersten Runde stellen sich Yosefin Buohler, Axel MaximilianFeige, Felicia Lu Kürbiß, Isabella "Levina" Lueen und Helene Nissenmit je einem Coversong vor. Das TV-Publikum stimmt ab, welche dreiKandidaten weiterkommen.In Runde zwei singen die drei Kandidaten den ersten ESC-Song inverschiedenen Arrangements. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wählenihre beiden Favoriten aus.In der dritten Runde singen die zwei verbliebenen Kandidaten denzweiten ESC-Song. Das TV-Publikum entscheidet, welche beidenSongfassungen aus Runde zwei und drei es am besten findet.Wie genau das Finale abläuft, bleibt deshalb bis zuletzt offen. Inder Schlussrunde gibt es drei mögliche Konstellationen: entwedersingt ein Kandidat zwei Songs oder zwei Kandidaten zwei verschiedeneSongs oder zwei Kandidaten denselben Song. Die Zuschauerinnen undZuschauer stimmen über ihren Favoriten ab - damit steht DeutschlandsBeitrag beim ESC-Finale in Kiew fest.Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 14 Cent (die Kostenaus dem Mobilfunknetz weichen gegebenenfalls ab), eine SMS maximal 20Cent. Für die App fallen die gleichen Kosten wie für eine SMS an. DasErste zeigt "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" für Menschenmit Hör- oder Sehbehinderung auch mit Untertiteln undAudiodeskription. Der Vorentscheid läuft live neben dem Ersten auchauf dem ARD-Digitalsender ONE sowie auf der Deutschen Welle.Die Show ist ausverkauft, aber für die Generalprobe gibt es nochTickets. Sie kosten 18 Euro und sind an den bekanntenVorverkaufsstellen zu haben, im Internet unter www.unser-song-2017.deund über die Tickethotline 01806 - 570 070 (Kosten: 0,20 EUR/Anrufinkl. MwSt aus dem Festnetz, max. 0,60 EUR/Anruf inkl. MwSt aus denMobilfunknetzen). 