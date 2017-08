Deine Zukunft ist bunt: Ausbildung im Maler- und Stuckateurhandwerk

Münster (ots) -Bunt wie das Leben: Azubis sind stolz auf den MalerberufNeue Praktikums- und Ausbildungsbörse mit über 3.600 BetriebenverfügbarDie Auszubildenden im Maler- und Stuckateurhandwerk sind kreativ,motiviert, trendig - und vor allem eins: stolz auf ihren Beruf. Siegestalten die Welt, sind viel unterwegs und an immer neuenSchauplätzen. Der Malerberuf ist einer der kreativsten des Handwerks- dies zeigt die von Brillux initiierte Nachwuchskampagne "DeineZukunft ist bunt", indem sie Auszubildende zu Wort kommen lässt undfragt, was den Beruf so einzigartig macht.Der Maler- und Stuckateurberuf ist etwas für Macher mit großenZielsetzungen, denn nach der Ausbildung kann man seinen Meistermachen, einen eigenen Betrieb gründen oder sich qualifizieren undspezialisieren. Maler werden immer gebraucht - das macht diesen Berufzukunftssicher, ein Aspekt, der für viele junge Menschen ebenfallseine große Rolle spielt. Auf der Kampagnen-Websitewww.deine-zukunft-ist-bunt.de erhalten Schülerinnen und Schüler nichtnur viel Wissenswertes zu den Berufsbildern, hier gibt es auch ein imMalerhandwerk bislang einmaliges Karriereportal mit Praktikums- undAusbildungsbörse, auf dem über 3.600 Betriebe bundesweit ihreStellenangebote listen und Schulabgänger oder StudienabbrecherAusbildungs- und Praktikumsstellen suchen können.Beruf mit ZukunftschancenFünf Auszubildende unterstützen die Nachwuchskampagne "DeineZukunft ist bunt" und zeigen, wie kreativ und kollegial der Berufist. "Ich liebe es, kreativ zu arbeiten", erzählt Sophia,Auszubildende. Abdou hat sein berufliches Ziel bereits vor Augen:"Ich will richtig gut werden und dann Karriere machen." DasMalerhandwerk hat nach wie vor mit einem angestaubten Image zukämpfen. Zu Unrecht, findet Sophia, die die Kampagne unterstützt, ummit Vorurteilen aufzuräumen: "Viele haben ein falsches Bild vomMalerberuf", sagt die Auszubildende. Sie empfiehlt Jugendlichen: "Mansollte wirklich reinschnuppern!" Der Beruf biete neben der gutenPerspektive für eine sichere berufliche Zukunft kreativenGestaltungsspielraum und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,hebt die 18-Jährige hervor. Und fasst zusammen: "Ich tue Dinge, diemir Spaß machen, bin in Bewegung und bereite Freude. So komme ichfast jeden Tag gut gelaunt nach Hause." Ideale Bedingungen für einfunktionierendes Sozial- und Familienleben.Ausbildung im Maler- und StuckateurhandwerkDas Maler- und Stuckateurhandwerk bietet vielfältige Einstiegs-und Weiterbildungsmöglichkeiten. Für eine Ausbildung im Maler- undStuckateurhandwerk ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben.Der Arbeitsalltag eines Malers und Stuckateurs ist vielseitig, einengroßen Bereich nehmen die Kundenberatung und die Planung ein,gleichzeitig sind Gestaltung und technisches Wissen in Zusammenhangmit der Planung sehr wichtig. In den vergangenen Jahren wurde dietarifliche Ausbildungsvergütung regelmäßig erhöht und liegt momentanbei 585 EUR im 1. Ausbildungsjahr und 790 EUR im 3. Ausbildungsjahr.Eine abgeschlossene Ausbildung zum Maler und Lackierer oderStuckateur ist eine perfekte Grundlage, um im Handwerk Karriere zumachen. Als Geselle gibt es verschiedene Möglichkeiten derSpezialisierung (Wärmedämmung, Trockenbau) oder die Weiterbildung zumMeister mit der Möglichkeit auf eine leitende Position oder Gründungeines eigenen Betriebs.Frisches Image für das MalerhandwerkDie Nachwuchskampagne "Deine Zukunft ist bunt" wurde 2015 vonBrillux ins Leben gerufen - mit dem Ziel, junge Menschen für einenBeruf im Malerhandwerk zu begeistern. Wichtigstes Element auf derKampagnen-Website www.dzib.de ist die Ausbildungs- undPraktikumsbörse, auf der Maler- und Stuckateurbetriebe ihre Vorzügebundesweit vorstellen. Auch im Kino ist die Nachwuchssuche präsent,drei junge Talente geben einen kurzen Einblick in ihren Tagesablauf.Jeder Pate steht für eine andere Spezialisierung in seinem Gewerk.Der Clip der Kampagne wird auch in diesem Jahr in vielen Kinosgezeigt.Weitere Informationen unter: www.dzib.dePressekontakt:Brillux GmbH & Co. KGJudith LeßmannMarketingPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWeseler Straße 40148163 Münsterhttp://www.brillux.dej.lessmann@brillux.deTel. +49 251 7188-223Fax +49 251 7188-54380Original-Content von: Brillux GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell