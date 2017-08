Daimler: Bodenbildung!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

als die Daimler-Aktie auch noch unter die 60-Euro-Marke fiel, dachten wohl einige, jetzt gibt es einen noch tieferen Durchsacker. Doch das war mitnichten der Fall – inzwischen stabilisierte sich der Kurs und drehte sogar wieder etwas nach oben, die 60-Euro-Marke wurde wieder überschritten. Dazu beigetragen haben könnten auch zuletzt recht gute Zahlen von Unternehmensseite. So hatten die Absatzzahlen bei Mercedes-Benz für Juli einen neuen Rekord gemeldet. Den Unternehmensangaben zufolge wurden im Juli 2017 181.791 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz verkauft – so viel wie nie zuvor in einem Monat Juli!

Daimler: Neuer Absatzrekord bei Mercedes-Benz

Das entsprach einem Plus von 11% gegenüber dem Vorjahresmonat. Und auch wenn man die ersten 7 Monate des Jahres addiert, ergibt sich ein sehr schönes Wachstum. Konkret: Von Januar 2017 bis Juli 2017 einschließlich wurden den Angaben zufolge exakt 1.326.065 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz verkauft. Dies entsprach sogar einem Plus von 13,3% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Was das in Bezug auf Umsätze und Gewinn bedeutet, ist noch nicht bekannt. Dazu gilt es naturgemäß die kommenden Quartalszahlen von Daimler abzuwarten. Ein hohes Wachstum bei der Zahl der verkauften Fahrzeuge ist jedenfalls tendenziell schon einmal gut.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.