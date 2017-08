DGAP-News: Bain Capital und Cinven veröffentlichen Ergebnis ihres erfolgreichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für STADA (deutsch)

Bain Capital und Cinven veröffentlichen Ergebnis ihres erfolgreichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für STADA

^ DGAP-News: Nidda Healthcare Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Bain Capital und Cinven veröffentlichen Ergebnis ihres erfolgreichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für STADA

18.08.2017 / 18:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* 63,85% aller ausstehenden Aktien im Zuge der Annahmefrist erworben

* Vorgeschriebene weitere Annahmefrist beginnt am 19. August und endet am 1. September 2017

Frankfurt / München, 18. August 2017 - Im Anschluss an die heutige Mitteilung über den Erfolg des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für die STADA Arzneimittel AG ("STADA" oder das "Unternehmen") gibt die Nidda Healthcare Holding AG das Ergebnis des Angebots bekannt. Sie hat während der am 16. August 2017 beendeten Annahmefrist 63,85% aller ausstehenden Aktien von STADA erworben. Das Übernahmeangebot bewertet STADA mit rund EUR 5,4 Milliarden. Nidda Healthcare Holding AG ist eine Holdinggesellschaft, die durch von Bain Capital Private Equity, LP ("Bain Capital") und Cinven Partners LLP ("Cinven") beratene Fonds kontrolliert wird.

Gemäß §16 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes können Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, das Angebot innerhalb der vorgeschriebenen weiteren Annahmefrist annehmen. Sie beginnt am 19. August und endet am 1. September 2017 um Mitternacht (Ortszeit Frankfurt am Main).

Die Angebotsunterlage und alle weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot sind auf folgender Website veröffentlicht: www.niddahealthcare-angebot.de

Medienkontakt FTI Consulting Lutz Golsch T +49 69 92037 110 M +49 173 651 7710 E lutz.golsch@fticonsulting.com

Steffi Susan Kim T +49 69 920 37 115 M +49 171 5565 996 E steffi.kim@fticonsulting.com

Über Bain Capital Private Equity: Bain Capital Private Equity wurde 1984 gegründet und arbeitet seitdem erfolgreich mit den Managementteams von Portfoliounternehmen zusammen und stellt diesen in enger Zusammenarbeit strategisch wichtige Ressourcen zur Verfügung. Das weltweite Team von rund 220 Investment-Experten schafft Mehrwert für Unternehmen durch eine globale Plattform sowie umfassende Expertise in Schlüsselbranchen wie dem Gesundheitswesen, FMCG (Konsumgüter), Finanzdienstleistungen, Industrie und TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation). Bain Capital verfügt über Büros in Boston, Chicago, New York, Palo Alto, San Francisco, Dublin, London, Luxemburg, München, Melbourne, Mumbai, Hongkong, Shanghai, Sydney und Tokio. Bis heute hat Bain Capital in mehr als 300 Unternehmen investiert. Zusätzlich investiert Bain Capital auch über den Bereich Private Equity hinaus in verschiedene Anlageklassen, darunter Kreditengagements, Aktien und Wagniskapital (Venture Capital). Insgesamt wird durch Bain Capital ein Vermögen von rund 75 Milliarden US-Dollar verwaltet. Diese gemeinsame Plattform hilft den Unternehmen dabei, Chancen in strategischen Kernbereichen besser wahrzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.baincapitalprivateequity.com

Über Cinven: Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Aufbau von dynamisch wachsenden europäischen und globalen Unternehmen fokussiert. Die von Cinven beratenen Fonds konzentrieren sich auf sechs Branchen: Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie Frankfurt, London, Paris, Mailand, Madrid, Hongkong und New York. Seit seiner Gründung 1988 hat Cinven über seine Fonds rund EUR 90 Milliarden in 120 Unternehmen investiert. Derzeit verwaltet Cinven ein Vermögen von mehr als EUR 15 Milliarden. Cinvens Ansatz ist geprägt von strategischer Verantwortung für die Portfoliounternehmen, deren Mitarbeiter, Zulieferer, das lokale Gemeinwesen, die Umwelt und die Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cinven.com

Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen wurden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Übernahmeangebot wird alleine unter Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbaren Bestimmungen des Securities Exchange Acts der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird in Übereinstimmung mit diesem interpretiert.

---------------------------------------------------------------------------

18.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

602631 18.08.2017

°