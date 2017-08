DGAP-News: ANTAFLIX AG: Umfirmierung der PANTALEON Entertainment AG in Handelsregister eingetragen (deutsch)

ANTAFLIX AG: Umfirmierung der PANTALEON Entertainment AG in Handelsregister eingetragen

München, 18. August 2017 - Die PANTAFLIX AG (vormals: PANTALEON Entertainment AG) gibt bekannt, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli 2017 beschlossene Umfirmierung der Gesellschaft in PANTAFLIX AG in das Handelregister eingetragen wurde.

Durch die Namensänderung trägt der Medienkonzern vor allem dem rasanten Wachstum der disruptiven Video-on-Demand-Plattform (VoD) pantaflix.com Rechnung. Hinsichtlich der neuen Corporate Identity eröffnen sich der PANTAFLIX AG viele Vorteile. Dazu gehört einerseits eine klare Botschaft und Aussage mit Blick auf die Finanzmarktkommunikation. Andererseits fokussiert der neue Name zusätzliche Aufmerksamkeit auf pantaflix.com.

"Mit 'PANTAFLIX AG' haben unsere Aktionärinnen und Aktionäre nicht nur für einen naheliegenden und treffenden Unternehmensnamen votiert. Zudem sind wir der Meinung, dass sich interessierten Investoren, Analysten und Geschäftspartnern nun sofort erschließt, wofür wir stehen - sprich: Was unser Geschäftsmodell ist. Grundsätzlich werden wir natürlich nicht vergessen, wo wir herkommen - nämlich aus dem klassischen Filmproduktionsgeschäft. Ziel unserer Entwicklung ist es, ein international agierender Medienkonzern mit einem 360-Grad-Ansatz hinsichtlich der Produktion von Filmen und der Verwertung ihrer Rechte auf allen verfügbaren Zugangswegen zu werden. Diese Vision und dieser Markenkern werden durch den Namen PANTAFLIX AG auf beste Weise transparent", sagt Dan Maag, Vorstandsvorsitzender der PANTAFLIX AG.

Freunde und Fans der PANTAFLIX AG haben nun die Möglichkeit, sich von der neuen Corporate Identity unter www.pantaflixgroup.com zu überzeugen.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) pantaflix.com, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf pantaflix.com.

Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, den USA und Kanada sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.

pantaflix.com liefert bereits zehntausende Inhalte an Cineasten auf der ganzen Welt ohne die branchenüblichen territorialen Beschränkungen. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon Prime, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.

An der Börse finden Sie die PANTAFLIX AG unter dem XETRA-Symbol PAL und der folgenden ISIN: DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

