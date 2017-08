--------------------------------------------------------------David Garretthttp://ots.de/hcTSx--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Geigen-Virtuose David Garrett meldet sich fulminant zurück: Am 15.September wird sein neues Album "Rock Revolution" weltweit über DeccaRecords (Universal) veröffentlicht. David Garrett interpretiert aufseine ganz spezielle, einzigartige Weise Rock- und Pop-Klassiker vonGrößen wie Phil Collins, Prince, The Verve oder Rage Against TheMachine; aber natürlich werden auch eigene, neue Kompositionen desGeigers enthalten sein. "Rock Revolution" zeigt einmal mehr Garrettsaußergewöhnliches Talent und unterstreicht eindrucksvoll, dass er zuden vielseitigsten und versiertesten Künstlern seines Genres undseiner Generation gehört."Jeder einzelne Song ist ein Klassiker", sagt Garrett. "Von denRolling Stones über Queen und Michael Jackson bis hin zu Coldplay -sie alle sind wahre Meister und Schöpfer großartiger Melodien. Dasses uns gelungen ist, Klassiker einiger dieser Künstler für 'RockRevolution' auf meine ganz eigene Weise zu interpretieren, ohne sieihrer Strahlkraft zu berauben, ist etwas, worauf ich sehr stolz bin."David Garrett ist sowohl auf den Bühnen klassischer Konzerthäuserals auch in großen Pop-Arenen Zuhause. Die Leidenschaft und dasGefühl und nicht zuletzt die musikalische und künstlerischeWeitsicht, die er in all seine Projekte legt, zeichnen ihn aus undbescherten ihm weltweite Erfolge. Die bisherige Bilanz istbeeindruckend: 16 Platin- und 23 Gold-Auszeichnungen erhielt er - vonDeutschland, der Schweiz und Österreich bis Hong Kong, Mexiko,Taiwan, Brasilien, Singapur und vielen anderen Ländern.Auf "Rock Revolution" präsentiert David Garrett Hits wie "Born InThe USA", "Eye Of The Tiger" und "Superstition" neben eigenen, neuenStücken wie "Duel Guitar versus Violin" und "Baroque Reinvention".Auch eine ganz besondere Neuinterpretation von Tchaikowskis 1.Klavierkonzert, "Concerto No.1" wird zu hören sein. David Garrettveröffentlicht mit "Rock Revolution" den Nachfolger seinesErfolgsalbums "Rock Symphonies" und wird damit nicht nur seinebisherigen Anhänger begeistern, sondern sicher auch viele neue Fansgewinnen.Das Album kann ab heute vorbestellt werden. Den Song "Bitter SweetSymphony" gibt es als Download direkt dazu.Rock Revolution - Tracklisting1. In The Air Tonight2. Born In The USA3. Stairway To Heaven4. Superstition5. Bitter Sweet Symphony6. Killing In The Name7. Purple Rain8. Eye Of The Tiger9. Fix You10. Concerto No.111. The Well Dressed Guitar12. You're The Inspiration13. Duel Guitar vs. Violin14. Bohemian Rhapsody15. Earth SongDen Trailer zum Album "Rock Revolution" gibt es hier zu sehen:http://go.universal-music.de/david-garrett/light/video/446127/Pressekontakt:Jascha.Farhangi@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell