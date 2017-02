Carrera Lifestyle für kreative Köche und Designküchen (FOTO)

--------------------------------------------------------------CARRERA entdeckenhttp://ots.de/JkRbA--------------------------------------------------------------Ismaning (ots) -Auf der IFA 2015 wurde CARRERA als neue Premiummarke fürElektroartikel in Deutschlands Badezimmern vorgestellt. Nach nureinem Jahr, 34 Auszeichnungen des Plus X Awards und dem Titel"Innovativste Marke des Jahres" 2016 startet CARRERA das Rennen auchin der Küche.Die neue Küchenserie wurde, wie alle CARRERA Produkte, inDeutschland designt und besticht durch hohe Qualität, starke Leistungund Bedienkomfort. Die Idee hinter den Geräten: sich von den Wertendes Namensgebers "Carrera" aus dem Rennsport inspirieren lassen undin einem stringenten Design auf Material und Performance der Produkteübertragen.In einer hochwertigen Verpackung sind zunächst vier Produkte fürdie Küche erhältlich: der Standmixer No655 mit Koch- undDampfgarfunktion, der Quarz Toaster No552 mit digitaler Steuerung,der Wasserkocher No551 mit präziser Temperatureinstellung und derStabmixer No554 mit Drehzahlregulierung beim Start.Der heutige Elektromarkt weist zahlreiche Küchengeräte auf, dienicht nur in der Bedienung immer anspruchsvoller werden, sondern auchfür verschie-denste Ernährungsweisen zum Einsatz kommen sollen.Dennoch lassen viele Geräteanbieter den Kunden gerade nach dem Kaufeines Produktes mit seinen Fragen allein: Was ist wirklich gesund undgibt Power? Wie erhalte ich bei der Zubereitung möglichst vieleVitamine? Welches Tool eignet sich zur Herstellung meines Powerfoods?Was kann das Gerät und wie stelle ich den Timer ein?Hier setzt CARRERA mit einem umfangreichen Servicepaket für denKunden neu an. Zur Inspiration gibt es eigens entwickeltePowerfood-Rezepte und einen Powerfood-Experten. Dieser gibt - perMail oder am Telefon - nicht nur Hinweise und Tipps zu Rezepten,sondern hilft auch bei Fragen zur richtigen Anwendung der Geräte."Der direkte Dialog mit dem Kunden ist uns wichtig. Nur soschaffen wir eine wirkliche Bindung zum Kunden und erarbeiten unssein Vertrauen in unsere Kompetenz. Weiterhin ist uns wichtig von denKundenerfahrungen zu lernen und deren Feedback ungefiltert zubekommen", begründet Bastian Kühl, CMO von CARRERA den Schritt zumPremiumservice.CARRERA wendet sich mit seinen Produkten an Kunden mit hohemAnspruch an Ästhetik und Qualität, die wieder Lust am Kochen und angesunder und kreativer Küche haben. Diesen möchte man die Möglichkeitbieten, eigene Kochideen mit handlichen, kraftvollen und stylischenTools auszuprobieren.Erstmals wird CARRERA dieses Jahr auf der Ambiente in Halle 3.0 amStand C75 vertreten sein und die neue Küchenserie präsentieren.Interessierte können zudem einen ersten Blick auf Prototypen werfen,die der Markt von der Marke aus dem Rennsport zukünftig noch erwartendarf.Firmenprofil CARRERA:Hinter der Marke CARRERA steht die Firma Aquarius Deutschland GmbH- ein international aufgestelltes Unternehmen mit Hauptsitz inIsmaning bei München. Rund 90 Mitarbeiter steuern aus den vierStandorten Ismaning, Düsseldorf, Hongkong und Shenzhen den gesamtenMarktprozess von Elektrogeräten aus dem Segment "Weiße Ware". DieseVerantwortlichkeiten umfassen: Design & Entwicklung, Zertifizierung &Produktion, Vertrieb & Service, Marketing & Kommunikation. Neben demNeuaufbau und der Produktentwicklung für die eigene Marke CARRERAproduziert Aquarius jährlich über eine Million Hausmarkenprodukte,beliefert den deutschen Einzelhandel flächendeckend und ist in über14 Ländern weltweit aktiv.Bildmaterial und alle Produktinformationen stehen zur Verfügungunter: https://www.carrera.de/de/presse.htmlFür weitere Informationen oder persönliche Terminvereinbarungen aufder Ambiente in Halle 3.0, Stand C75 wenden Sie sich bitte an:Daniela Kühl+49/173-5790878presse@carrera.deOriginal-Content von: CARRERA - Aquarius Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell