Bayer: Ein Restrisiko bleibt bestehen!

schon seit Anfang Dezember ist die Aktie des Chemieriesen Bayer in einem kräftigen Aufwärtstrend. Dieser hat sogar dazu geführt, dass zu Jahresbeginn erstmals seit Mai 2016 wieder ein dreistelliger Kurs aufgerufen wurde. Da nimmt es nicht Wunder, dass die Bayer-Aktie im Januar das Thema von 11 Aktienanalysen gewesen ist, über die wir Ihnen hiermit einen Überblick geben wollen.

Grundsätzlich positiv gestimmt

Grundsätzlich ist eine positive Tendenz aus den Einschätzungen herauszulesen, da die Kursziele fast durch die Bank über dem aktuellen Niveau liegen. Für Berenberg-Analyst Campbell steht dieses Jahr die Übernahme von Monsanto im Fokus. Wird das Geschäft reibungslos über die Bühne gehen? Muss Bayer schmerzhafte Kompromisse eingehen, um die Bedingungen der Wettbewerbshüter zu erfüllen? Die Antworten werden eminente Bedeutung für den Kurswert haben. Ferner gelte es für die Anleger zu beobachten, was mit der Beteiligung an der Kunststoff-Tochter Covestro geschieht. Denn diese liegt aktuell noch bei 64 Prozent.

Jeremey Redenius von Bernstein Research setzt bei seiner Prognose voll auf das Thema Soja-Saatgut. Denn laut seinen Informationen soll insbesondere dieser Bereich nach der Fusion von Bayer und Monsanto sehr hohe Gewinne abwerfen.



Trump ein Problem?

David Evans von Kepler Cheuvreux gibt die mahnende Stimme im Chor der Analysten. Er zeigt Bedenken, dass die Übernahme möglicherweise am neuen Präsidenten Donald Trump scheitern könnte. Nachdem sich die Konzernspitzen von Bayer und Monsanto kürzlich mit dem Trump-Lager getroffen haben, blickt Evans aber wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Seinen Informationen zufolge verlief das Gespräch harmonisch. Doch ein gewisses Restrisiko bleibe bestehen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Jefferies: „Buy“ – 125,00 Euro (+20 %)

Bernstein Research: „Outperform“ – 120,00 Euro (+15 %)

Goldman Sachs: „Buy“ – 120,00 Euro (+15 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 120,00 Euro (+15 %)

Citigroup: „Buy“ – 120,00 Euro (+15 %)

Berenberg: „Buy“ – 118,00 Euro (+13 %)

Commerzbank: „Buy“ – 118,00 Euro (+13 %)

JPMorgan : „Overweight“ – 110,00 Euro (+8 %)

DZ Bank: „Halten“ – 107,00 Euro (+5 %)

Independent Research: „Halten“ – 107,00 Euro (+5 %)

Kepler Cheuvreux: „Halten“ – 100,00 Euro (-4 %)

