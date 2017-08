Badische Zeitung: Nach dem Terror in Spanien / Das Gebot der Vernunft Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Zu den Ursachen gehört Unrecht in derKolonialzeit genauso wie reaktionäre arabische Herrscher in derGegenwart. Minderwertigkeitskomplexe ganzer Generationen jungerMuslime spielen eine Rolle und die mangelhafte Integration vonZuwanderern. Manches davon lässt sich schlicht nicht mehr ändern,anderes zu verbessern braucht Zeit. Inzwischen aber wäre esfahrlässig, das Terrornetzwerk IS nicht zu bekämpfen, auch wenndessen nahe militärische Niederlage die Anschlagsgefahr in EuropasStädten erst mal erhöht. Gewaltbereite Extremisten sind vernetztund mobil, labile Personen perfider Propaganda im Internet permanentausgesetzt. Dies zu begreifen, aber trotzdem weder zu resignierennoch zu überreagieren - das ist jetzt ein Gebot der Vernunft.http://mehr.bz/khs191aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell