Asien installiert 70 Prozent mehr Industrie-Roboter

Frankfurt (ots) - Der asiatische Wirtschaftsraum setzt aufIndustrie-Roboter: In nur fünf Jahren stieg die Zahl der operativenEinheiten um 70 Prozent auf 887.400 (2010-2015). Alleine imGeschäftsjahr 2015 kletterten die Verkaufszahlen industriellerRoboter um 19 Prozent auf 160.600 Einheiten. Das ist neuer Rekord -das vierte Jahr in Folge. Dies sind Ergebnisse des World RoboticsReport 2016 der International Federation of Robotics (IFR).China macht als weltweit größter Absatzmarkt für Industrie-Roboteralleine 43 Prozent der gesamten Verkäufe in der Asienregion aus -einschließlich Australien und Neuseeland. Südkorea folgt mit einemVerkaufsanteil von 24 Prozent und Japan mit 22 Prozent. In der Summestehen diese drei Nationen im Jahr 2015 zusammen für 89 Prozent desMarktes in Asien und Australien.Das Reich der Mitte wird auch in Zukunft größter Wachstumstreibersein und seine führende Rolle weiter ausbauen. Bis 2019 installiertChina rund 40 Prozent des weltweiten Angebots. Der Wachstumstrend fürRoboter-Installationen dürfte sich den Prognosen zufolge in allengrößeren Absatzmärkten für Roboter in Asien fortsetzen: Südkorea,Japan, Taiwan und weitere südostasiatische Länder.Elektro- und Elektronikindustrie überholt AutomobilsektorDie Elektro- und Elektronikindustrie zeigte sich als größteWachstumsbranche in Asien. Der Absatz stieg 2015 sprunghaft um 41Prozent auf 56.200 Einheiten gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich:Die Automobilindustrie kaufte 54.500 Robotereinheiten - ein Plus von4 Prozent. Damit installierte die Elektro- und Elektronikindustrie inAsien erstmals mehr Industrie-Roboter als die Automobilbranche undverdoppelte den Absatz innerhalb von nur fünf Jahren.Das produzierende Gewerbe - nach Anzahl der eingesetztenIndustrie-Roboter mit Abstand der größte Sektor - verzeichnete einjährliches Wachstum von 25 Prozent auf 149.500 Einheiten im Jahr2015.Mit Fokus auf die Roboterdichte steht Südkorea weltweit an derSpitze. Hier kommen 531 Industrie-Roboter auf 10.000 Arbeitnehmer,gefolgt von Singapur (398 Einheiten) und Japan (305 Einheiten). Diesedrei asiatischen Volkswirtschaften rangieren weltweit an der Spitzeunter den zehn fortschrittlichsten Industrieländern. Diedurchschnittliche globale Roboterdichte liegt bei 69 Einheiten per10.000 Arbeitnehmer."China wird seinen Wachstumskurs als dynamischer Zukunftsmarkt fürdie Roboterindustrie fortsetzen", sagt Joe Gemma, Präsident derInternational Federation of Robotics. "Die Technologiestrategie 2025der chinesischen Regierung wird einen wichtigen Beitrag zurAutomatisierung leisten. Ziel Chinas ist, die weltweiteTechnologieführerschaft bei der Automatisierung zu erobern."Video-Statement: https://www.youtube.com/watch?v=nPk1o8jMOBQÜber IFRThe International Federation of Robotics: www.ifr.org