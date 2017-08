Apple greift Netflix und Amazon frontal an!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

der Wettbewerb im Streaming-Geschäft verschärft sich immer mehr. Bisher hatte Netflix einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Streaming-Anbietern: nämlich den sogenannten selbstproduzierten Content. Die Zahlen des Anbieters waren per letztes Quartal überzeugend, doch sie legten auch offen, dass das Unternehmen immer mehr an Ausgaben tätigen muss, um eine Steigerung bei den Kunden zu erreichen. Zusätzlich greifen immer mehr Konkurrenten wie Amazon oder neuerdings Apple Netflix auf diesem Feld an, um der Firma Marktanteile abzujagen. Das Unternehmen könnte folglich in den nächsten ein bis zwei Jahren Probleme bekommen, wenn die Strategie der anderen Anbieter aufgeht.

Amazon mit neuen Film-Ideen?

So hatte beispielsweise Amazon kürzlich einen Deal mit dem Schöpfer der äußerst erfolgreichen Serie „The Walking Dead“ an Land gezogen. Doch Netflix schläft nicht. Einige Tage danach hat man bekannt gegeben, die Schöpferin von „Grey`s Anatomy“ gewonnen zu haben. Außerdem wird man demnächst mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Sitcom Stars Jerry Seinfeld und Chuck Lorre engagieren können. Doch auch Apple wird mit hoher Sicherheit an den Kuchen ran wollen.

Hollywood ist für Apple der richtige Partner

Für den Platzhirschen könnte es womöglich Partnerschaften direkt aus Hollywood regnen. Hierfür hat das Unternehmen speziell ein Budget von 1 Mrd. US-Dollar bereitgestellt und die ehemaligen Sony-Führungskräfte Zack van Amburg und Jamie Erlicht eingestellt. Die Aufholjagd beginnt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.