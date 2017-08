Amazon: Die viertgrößte Platzierung von Anleihen in diesem Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

am 15. August hat Amazon Anleihen im Wert von 16 Mrd. US-Dollar platziert. Damit will Amazon die Akquisition von Whole Foods Market finanzieren. Da Amazon nur selten Anleihen begibt, traf die Emission auf eine rege Nachfrage. Amazon hatte sich in den letzten neunzehn Jahren nur vier Mal über den Anleihemarkt finanziert. Das letzte Mal vor drei Jahren. 8,8 Mrd. US-Dollar stehen zurzeit als Schulden aus.

Rating mit dem Investment Grade Status sicher

Die Finanzierung hatte keine gravierenden Auswirkungen auf das Rating des Unternehmens. Mehr noch: Moody`s hat kürzlich das Unternehmen mit Baa1 und den Ausblick mit stabil bewertet. Die Rating-Agentur Standard & Poor`s vergab nach dem Offering eine Bewertung von AA-. Damit besitzen die Anleihen von Amazon den Investment Grade Status. Die Akquisition von Whole Foods Market soll zum Ende des Jahres hin abgeschlossen werden.

Größte Platzierungen im Tech-Sektor

Insgesamt ist die Platzierung die viertgrößte Platzierung von Corporate Bonds mit dem Investment Grade Status in diesem Jahr. Auf den ersten Rängen nach Volumen waren AT&T, BAT und Microsoft. Die meisten Platzierungen kommen vom Tech-Sektor. Die Platzierung der Amazon-Anleihen wird in sieben Teile aufgesplittet und die Laufzeiten reichen von 3 bis 40 Jahre.

Schicksalsdatum 26ter: So will Schäuble Ihr Gold beschlagnahmen

WARNUNG: Die EU-Regierung hat klammheimlich eine neues „Gold-Gesetz“ verabschiedet... Als Besitzer von Gold, Silber und Platin stehen Sie ab dem 26. auf einer Stufe mit Terroristen und dem organisierten Verbrechen. Bitte nehmen Sie diese WARNUNG ernst!

Klicken Sie jetzt einfach HIER und erfahren Sie, wie es wirklich um Ihr Gold steht!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.