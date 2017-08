Alphabet: Darum investiert der Konzern nun Unsummen in die Forschung!

Liebe Leser,

Google (Alphabet) hatte in den letzten Quartalen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich erhöht. Per Q2 2017 betrugen diesen 4,2 Mrd. US-Dollar und nahmen damit 15,8 % der gesamten Umsätze von 26 Mrd. US-Dollar ein. Die Ausgaben werden immer notwendiger, denn gerade der Markt für Cloud-Computing und AI ist derzeit hart umkämpft. Auf diese beiden Segmente möchte sich Google nun mehr konzentrieren und hat sich speziell dafür auch von anderen Forschungsprojekten distanziert.

Finanzierung über Anleihemarkt

Um die Forschung einigermaßen flüssig finanzieren zu können, begab Google in 2016 eine Anleihe mit der Laufzeit von zehn Jahren. Damit hatte das Unternehmen 2 Mrd. US-Dollar eingesammelt und unter anderem kurzfristige Schulden getilgt. Auch andere Peers finanzieren sich über Anleihen. So hatte beispielsweise Microsoft seine Akquisition von LinkedIN ebenfalls teilweise über die Ausgabe einer Anleihe finanziert.

Finanzielle Stabilität ist gegeben

In den letzten zwölf Monaten hatte die Gesamtverschuldung von Google kaum einen Anstieg mehr verzeichnet, was deutlich macht, dass das Unternehmen nun auf der Kostenseite Verbesserungen anstrebt. Per Q2 2017 betrug die gesamte Verschuldung 4,0 Mrd. US-Dollar, nach 3,9 Mrd. US-Dollar in Q1 2017. Der Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) von Google liegt allerdings lediglich bei 0,03. Zum Vergleich: Der Verschuldungsgrad von Microsoft liegt derzeit bei 1,19.

Wachstum im Segment „Other Revenues“

Im Cloud-Computing Segment gibt sich Google derzeit zuversichtlich. Laut dem Management wäre es nur eine Frage der Zeit bis man die Marktführung Amazons Cloud AWS abnimmt. Dabei möchte Google eigenen Angaben zufolge jedoch weniger den Schritt über den Preiskampf gehen, sondern die Qualität der Service-Leistungen steigern. Damit lassen sich höhere Forschungs- & Entwicklungs- Ausgaben rechtfertigen. Ob das bereits in den Ergebnissen fruchtet, kann nicht eindeutig belegt werden, da Google die Ergebnisse speziell für das Cloud-Computing nicht ausweist. Diese fallen unter das Segment „Other Revenues“. Dieses Segment ist im Jahresvergleich per Q2 2017 um 42 % gewachsen, was überdurchschnittlich war im Vergleich zu den gesamten Umsatzanstieg von Google (Alphabet).

Jetzt bringt Cannabis auch Ihr Depot in Stimmung! +500 % Rendite dank des Cannabis-Booms!

Die Legalisierungswelle von Cannabis erreicht jetzt auch Ihr Aktiendepot! Machen Sie sich gefasst für die größte Anlagechance aller Zeiten. Dafür schenken wir Ihnen den Report „Der große Cannabis-Boom“. Erfahren Sie darin, welche Aktien jetzt durch die Decke gehen und Ihnen +500 % Gewinn bringen werden!

>> Klicken Sie dafür jetzt einfach HIER! Fordern Sie „Der große Cannabis-Boom KOSTENFREI an!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.