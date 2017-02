Aktuelle Krankenhaus-Controlling-Studie von DVKC, Uni Wuppertal und zeb: Controlling in deutschen Krankenhäusern: Benchmarking sehr unterschiedlich genutzt

Berlin (ots) - Umfang des Berichtswesens auf gutem Niveau, aber inBezug auf differenzierte Ergebnissicht ausbaufähig / SchwerpunktthemaBenchmarking: Umfangreiche, aber sehr heterogene Nutzung /Reformierung des Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatikstellt Einrichtungen in Zukunft vor große HerausforderungenDer Deutsche Verein für Krankenhaus-Controlling (DVKC e.V.), derLehrstuhl für Controlling der Bergischen Universität Wuppertal sowiedie Strategie- und Managementberatung zeb haben am Mittwoch dieserWoche (1. Februar) in Berlin die aktuellen Ergebnisse ihrer seit 2011durchgeführten gemeinsamen Studie zum Controlling in deutschenKrankenhäusern und Psychiatrien vorgestellt. Dazu wurden wie bereitsin den vergangenen Jahren alle deutschen Akutkrankenhäuser undPsychiatrien befragt. Insgesamt zeigt diese im sechsten Jahrdurchgeführte Studie erfreuliche Ergebnisse und einen im Durchschnitthohen, bei einigen Themen aber weiter entwicklungsfähigen Stand desControllings im deutschen Krankenhaussektor.Fokusthema der aktuellen Befragungsrunde war das Benchmarking. Sonutzen fast 90 Prozent der teilnehmenden Krankenhäuserstandardisierte Kennzahlenvergleiche, um ihre eigenenLeistungskennzahlen mindestens einmal jährlich mit Benchmarks zuvergleichen. Weitere sechs Prozent haben dies zumindest schon einmalgetan. Die Studie ergab, dass die Zugehörigkeit zu einem Konzern oderVerbund einen starken Einfluss auf die Intensität derBenchmarking-Aktivitäten hat.Prof. Dr. Nils Crasselt, Lehrstuhlinhaber für Controlling an derBergischen Universität Wuppertal, erläutert: "Verbundmitgliederweisen beim Benchmarking eine höhere Nutzungsintensität auf. DiesesErgebnis entspricht den Erwartungen, da die Verbundstrukturen,insbesondere bei einer abgestimmten betriebswirtschaftlichenSteuerung, den beteiligten Krankenhäusern auch ohne externe Partnervielfältige Vergleichsmöglichkeiten eröffnen."Umfang des Berichtswesens steigt mit Größe der EinrichtungenWie schon in den Vorjahren konnte ein erheblicher Einfluss derEinrichtungsgröße auf das Berichtswesen bestätigt werden: Mitzunehmender Größe werden mehr Berichte in größerer Häufigkeiterstellt, obwohl die personelle Ausstattung des Controllings gemessenan der Gesamtmitarbeiterzahl kontinuierlich sinkt."Die neue Studie zeigt, dass in einem überregionalen Verbundorganisierte Krankenhäuser wesentlich häufiger monatliche Berichtenutzen als die übrigen Häuser. Zwischen Einzelhäusern und Mitgliedernregionaler Verbünde sind hingegen keine Unterschiede festzustellen.Durch die verfeinerte Befragung konnte somit erstmals der - durchauserwartete - Effekt einer intensiveren, zentralen Steuerung erfasstwerden", so Prof. Dr. Björn Maier, Vorsitzender des DVKC.Reformierung des Entgeltsystems für Psychiatrie und Psychosomatikstellen Einrichtungen in Zukunft vor große HerausforderungenTeil der aktuellen Befragungsrunde waren erneut die Veränderungenaufgrund der anstehenden Reformierung des Entgeltsystems fürPsychiatrie und Psychosomatik. Aus Sicht der Studienautoren istdieser Aspekt besonders relevant, da die Optionsphase derfreiwilligen Einführung des Entgeltsystems Ende des Jahres 2017ausläuft und ab 2018 eine Abrechnung nach dem neuen Entgeltsystemverpflichtend sein wird. Insgesamt haben im Jahresverlauf wenigerHäuser optiert als dies nach den Vorjahresergebnissen zu erwartenwar: Mit rund 45 Prozent wendet bislang nur knapp die Hälfte derEinrichtungen die pauschalisierte Form der Abrechnung an."Viele Häuser erwarten immer noch eher gleichbleibende odersinkende Erlöse vom neuen Entgeltsystem, trotzdem werden der Reforminzwischen auch positive Wirkungen zugerechnet. So erwarten dieEinrichtungen vor allem mehr Transparenz durch die notwendigenDokumentationen und Auswertungen", erklärt Dr. Christian Heitmann,Partner und Leiter des Bereichs Health Care bei zeb. "Angesichts dergeringen Optionsquote werden allerdings rund 55 Prozent der Häuserzukünftig verpflichtend mit einem neuen Preissystem abrechnen, mitdem sie zuvor keine praktischen Erfahrungen gesammelt haben."Zur Studie:Die Krankenhaus-Controlling-Studie zum aktuellen Stand und zuEntwicklungstendenzen des Controllings im deutschen Krankenhaussektorwird seit dem Jahr 2011 durch den Deutschen Verein fürKrankenhauscontrolling (DVKC), die Universität Wuppertal und dieinternationale Strategie- und Managementberatung zeb erhoben. DieStudie zählt zu den umfangreichsten Untersuchungen ihrer Art und istin Bezug auf Umfang, Struktur und Aufbau der Datenreihe einzigartig.Die von den verantwortlichen Forschern Prof. Dr. Nils Crasselt, Dr.Christian Heitmann und Prof. Dr. Björn Maier verfolgtenUntersuchungsziele sind sowohl für Praktiker in den Krankenhäusernund Psychiatrien als auch für Wissenschaftler und Strategen in derGesundheitswirtschaft von hohem Interesse.Zu den Autoren der Studie:Prof. Dr. Nils CrasseltNils Crasselt studierte Betriebswirtschaftslehre an derWestfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach dem Abschluss zumDiplom-Kaufmann war er von 19997 bis 2008 als WissenschaftlicherMitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung derRuhr-Universität Bochum tätig. 2002 promovierte er mit einer Arbeitzum Thema "Wertorientierte Managemententlohnung, Unternehmensrechnungund Investitionssteuerung". Sein kumulatives, aus siebenEinzelschriften bestehendes Habilitationsprojekt schloss er 2008 ab.Seit dem Wintersemester 2008/2009 ist er Inhaber des Lehrstuhls fürControlling an der Schumpeter School of Business and Economics derBergischen Universität Wuppertal. Zu den Schwerpunkten seinerForschung zählt u. a. das Controlling im Krankenhaussektor.Dr. Christian HeitmannChristian Heitmann studierte Wirtschaftsinformatik an derWestfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2002 begann er seineTätigkeit bei der internationalen Strategie- und Managementberatungzeb. Seit 2009 leitet er dort den Bereich Health Care undverantwortet als Partner die gesamten Aktivitäten von zeb in dieserBranche. Mit fast 1.000 Mitarbeitern berät zeb partnerschaftlichKrankenhäuser und Krankenhausträger sowie weitere Unternehmen derGesundheits- und Sozialwirtschaft. Schwerpunktthemen bilden hierbeidie Krankenhaussteuerung und das Berichtswesen, dieInvestitionsfinanzierung, das ganzheitliche Risikomanagement, dieUmsetzung des Psychatrieentgelt-Gesetzes sowie Krankenhausfusionen.Prof. Dr. Björn MaierBjörn Maier studierte Betriebswirtschaftslehre an der UniversitätMannheim, insbesondere öffentliche BWL und Krankenhausmanagement.Nach dem Abschluss zum Diplom-Kaufman war er von 1999 bis 2001 alswissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Allgemeine BWL,insbesondere Operations Research an der Universität Köln (Prof. Dr.Dr. Günter Beuermann) tätig und promivierte 2001 in einemDFG-Sonderforschungsbereich. Von 2004 bis 2008 begleitete er - imRahmen einer Forschungsstelle an der Justus-Liebig Universität Gießen- das Benchmarking der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (DGUV).Seit 2008 ist er Studiendekan an der Dualen HochschuleBaden-Württemberg Mannheim im Bereich Gesundheitswirtschaft. 