Air Berlin: Rette sich, wer kann!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Lieber Leser,

nachdem Etihad kürzlich den Stecker gezogen hat, musste Air Berlin endlich Insolvenz anmelden. Um den Flugbetrieb wenigstens kurzfristig noch aufrechterhalten zu können, sprang die Bundesregierung mit einem 150-Mio.-Euro-Kredit ein. Seitdem kursieren in den Sozialen Netzwerken im Internet lustige Bildchen mit Sprüchen wie „Die, die keinen Flughafen bauen können, leihen denen, die keine Fluggesellschaft betreiben können, 150 Mio. Euro. Genau mein Humor“.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft schon lange reif für die Insolvenz

Die 1978 von einem US-amerikanischen Piloten gegründete Air Berlin war dabei eigentlich schon lange reif für eine Insolvenz. Denn ohne die Unterstützung der arabischen Etihad wäre der Insolvenzantrag wahrscheinlich schon vor 2-3 Jahren gestellt worden. So hatte Etihad Air Berlin bspw. mehrfach frisches Kapital zur Verfügung gestellt und der Tochtergesellschaft bspw. auch ihr Bonusprogramm abgekauft. Da es Air Berlin jedoch nie schaffte profitabel zu wirtschaften, türmten sich trotz der zahlreichen Kapitalinjektionen zuletzt über 1,5 Mrd. Euro an Schulden in der Bilanz auf.

Selbst im gegenwärtigen Quasi-Nullzinsumfeld war das für Air Berlin natürlich nicht mehr zu stemmen. Wenn man ehrlich ist, muss man daher eingestehen, dass angesichts dieser hohen Schulden eigentlich selbst ein Kursziel von 0 Euro für die Aktie noch hoch gegriffen erschien. Denn die Schulden dürften die Werte von Air Berlin (Flugzeuge, Landerechte) schon seit längerer Zeit bei weitem übersteigen. Gut, dass es daher die Möglichkeiten eines Insolvenzverfahrens gibt.

Die Aktie wird selbstverständlich auf 0 Euro fallen!

Insofern war es aus meiner Sicht auch völlig unverständlich, dass die Aktie vor einigen Wochen aufgrund von Übernahmegerüchten stark steigen konnte. Diese Übernahmegerüchte konnte man nämlich mit Fug und Recht als „Fake News“ klassifizieren. Zwar ist klar, dass die Deutsche Lufthansa und andere Wettbewerber Interesse an Teilen von Air Berlin hatten und haben. Aber kein Unternehmen auf dieser Welt ist so dumm und übernimmt eine notorisch defizitäre Fluggesellschaft mit mehr als 1,5 Mrd. Euro Schulden.

Daher ist eigentlich schon seit langem jedem Anleger mit einem Funken Verstand klar, dass die Aktie von Air Berlin auf 0 Euro fallen wird. Allerdings gibt es genügend „Zocker“ (Daytrader), die schon aufgrund des inzwischen extrem niedrigen Kurses ihre Spielchen mit der Aktie treiben. Wundern Sie sich daher nicht über teilweise heftige Kursausschläge und halten Sie sich besser von der Aktie fern. Wer noch investiert ist, sollte kurzfristige Kurssprünge („Dead Cat Bounce“) als eine willkommene Ausstiegsgelegenheit betrachten und sich aus der Aktie verabschieden.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Air Berlin?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Air Berlin Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Sascha Huber.