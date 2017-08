Aldrup/Köln (ots) -In einem Festzelt auf dem Aldruper Unternehmensgelände feierteAgrarfrost, Deutschlands großer Produzent nachhaltig hergestellterKartoffeltiefkühlprodukte, mit über 600 Gästen aus Europa, Afrika,Amerika und Asien den 50. Firmengeburtstag. Die beiden AgrarfrostGeschäftsführer Eike Stöver und Manfred Wulf begrüßten unter denEhrengästen den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, dieBundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen und Franz-JosefHolzenkamp, den Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley, den OldenburgerLandrat Carsten Harings sowie die Bürgermeister von Wildeshausen undOschersleben, Jens Kuraschinski und Benjamin Kanngießer."Unsere langjährigen und verlässlichen Partner sind für unserFamilienunternehmen von hoher Bedeutung. Ob zur Politik, zuVerbänden, zu unseren Kunden und Lieferanten oder zur Landwirtschaft- nur in der Gesamtheit dieser guten Partnerschaften können wir alsUnternehmen erfolgreich sein", betonte Eike Stöver in seinerJubiläumsansprache. "Aber der wichtigste Erfolgsfaktor ist unsereBelegschaft. Hierauf bin ich als Familienunternehmer der 2.Generation sehr stolz. Alle Agrarfrost Mitarbeiter zeigen jeden Tagvollen Einsatz für besten Kartoffelgenuss und deshalb gehören wirseit 50 Jahren zu einem der bedeutendsten Hersteller vontiefgekühlten Kartoffelprodukten - nicht nur in Deutschland, sondernweltweit", so Eike Stöver weiter. "Gemeinsam mit über 200Vertragslandwirten zeigt das Unternehmen Agrarfrost, dass unsereUnternehmensphilosophie - die auf die heimische Kartoffel setzt undeine konsequent nachhaltige Produktion verfolgt - sowohl vom Handelals auch vom Verbraucher gewertschätzt wird. Unsere Erträge sicherncirca 8.000 ha große, zum Teil eigene Anbauflächen. Somit besitztAgrarfrost die vollständige Kontrolle über den Anbau, sichert dieRohstoffe und ist nahezu unabhängig von Zukäufen aus externenFlächen", beschrieb Manfred Wulf die sehr gute Marktposition vonAgrarfrost.Auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff ließ es sichnicht nehmen mit einer Jubiläumsrede auf die besonderen AgrarfrostLeistungen einzugehen: "Familienunternehmen wie Agrarfrost bilden dasRückgrat des deutschen Mittelstandes. Das Knowhow von Agrarfrost inder Kartoffelveredelung ist einzigartig und steht für denaußergewöhnlichen Erfolg des Unternehmens. Ich wünsche Agrarfrost,auch in den nächsten 50 Jahren, ertragreiche Kartoffelernten undtolle Ideen für neue, leckere tiefgekühlte Kartoffelprodukte", soChristian Wulff. Durch die vierstündige Jubiläumsveranstaltung - inder auch der neue Agrarfrost Unternehmensfilm Deutschlandpremierefeierte - führte der bekannte Moderator und Comedian Jörg Knör, derdie Gäste mit tollen Stimmenimitationen bekannter Persönlichkeitenbegeisterte.50 Jahre Leidenschaft für den KartoffelgenussMit 23 Jahren übernimmt der Landwirt Reinhold Stöver Anfang der1960er Jahre den elterlichen Bauernhof in Aldrup. Um sich über denAnbau von Kartoffeln zu informieren, reist er in die VereinigtenStaaten von Amerika (USA) und wird dort auf die French fries (Pommesfrites) aufmerksam. Reinhold Stöver startete 1967 in einer Diele deselterlichen Bauernhauses mit fünf Mitarbeitern die erste Pommesfrites Produktion. Mit diesem Pioniergeist legte er den Grundsteinfür die erfolgreiche Firmengeschichte von Agrarfrost.Heute, 50 Jahre später, zählt das Familienunternehmen mit rund 700Mitarbeitern zu Deutschlands größten Kartoffelveredlern und ist mitFritteusen Pommes frites Marken-Marktführer. An den beidenProduktionsstandorten Aldrup, Wildeshausen, in Niedersachsen undOschersleben in Sachsen-Anhalt verarbeitet Agrarfrost jährlich ca.550.000 Tonnen Kartoffeln nachhaltig zu tiefgekühltenQualitäts-Kartoffelprodukten. Rund 200 Vertragslandwirte bauen auf8.000 Hektar eigener Anbaufläche beste Kartoffeln für dietiefgekühlten Kartoffelspezialitäten an. Von herausragender Bedeutungfür Agrarfrost ist die konsequent nachhaltig ausgerichteteUnternehmensphilosophie: Von der Züchtung der Saatkartoffel über dieVermehrung, Pflanzung, Wachstum, Ernte, Lagerung bis zur Herstellungder Markenprodukte kontrolliert Agrarfrost den gesamten, heimischenProduktionsprozess. Die reichhaltige Palette an Markenprodukten -darunter die beliebten Agrarfrost Pommes Frites, Griddies und CrazyFrites - ist deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.Weiteres Text- und Bildmaterial finden Sie zum Download unter:www.jeschenko.de/presse/agrarfrost/Weitere Informationen zu Agrarfrost finden Sie unter:www.agrarfrost.dePressekontakt:Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH, Fon: +49 221 / 3099 - 0, E-Mail:agrarfrost-presse@jeschenko.deOriginal-Content von: Agrarfrost, übermittelt durch news aktuell