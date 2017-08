Stuttgart (ots) - Recherche des Südwestrundfunks (SWR) führt zuTurbulenzen im Vorstand der "Christen in der AfD" (ChrAfD).Hardi Schumny, Finanzvorstand der "Christen in der AfD" (ChrAfD),hat 2009 die rechtsextreme NPD Saar mit einer Spende unterstützt. Dashaben Recherchen des Südwestrundfunks (SWR) zur Dokumentation "WahreChristen oder böse Hetzer? Spaltet die AfD die Kirchen", die am 14.September 2017, 21 Uhr, im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird, ergeben.Auf Rückfragen des SWR während der Dreharbeiten distanzierte sichHardi Schumny zunächst nicht von der SWR-Recherche zu seinerNPD-Spende. Der AfD-Funktionär, der 2017 auch Mitbegründer derVereinigung "Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten in derAfD" (VAdM) war, wollte den Vorgang nicht kommentieren. Am Montag,14. August 2017, bestätigte Hardi Schumny nun laut Informationen desSWR die NPD-Spende in einer internen Telefonkonferenz desBundesvorstandes der ChrAfD. Er wurde aufgefordert, sich bis zumkommenden Wochenende schriftlich zu der Spende und weiteren Kontaktenzur NPD und anderen verfassungsfeindlichen Organisationen zuerklären.Die Spenden-Affäre zwingt den ChrAfD-Vorstand nun zu Konsequenzen.So sollen künftig auf dem Aufnahmeantrag der Vereinigung ChrAfD, dieals eingetragener Verein agiert, alle bisherigen Kontakte undAktivitäten mit und in rechtsextremen Vereinigungen dokumentiertwerden.Finanz-Vorstand Schumny gehört, wie weitere Vorstandsmitgliederder ChrAfD, zur "Patriotischen Plattform" des ThüringerAfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Unterstützt wird Hardi Schumnyunter anderem von Vorstandsmitglied Ulrich Oehme, Bundestagskandidatund Mitglied im AfD-Landesvorstand Sachsen. Vor seinem Eintritt indie AfD war er - wie viele AfD-Funktionäre - Mitglied in derrechtsradikalen, islamfeindlichen Partei "Die Freiheit". AuchMatthias Wohlfahrt ist als Regionalvorstand Mitteldeutschland bei derChrAfD aktiv. Er musste nach ausländerfeindlicher Hetze alsAfD-Landesvorsitzender Thüringen zurücktreten. Zu den Christen in derAfD, die maßgeblich das auf einheimische Familien konzentrierteFamilien-Programm der AfD beeinflusst haben, gehört auch DietmarRekowski. Er ist der Cousin des Präses der Evangelischen Kirche imRheinland, Manfred Rekowski."Wahre Christen oder böse Hetzer? Spaltet die AfD die Kirchen"Donnerstag, 14. September 2017, 21 bis 21:45 Uhr, SWR Fernsehen EinFilm von Thomas Leif. Pressekontakt: Katja Matschinski, Tel. 0711 92911063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell