"24: Legacy", "Wentworth", "Yonderland" und "Die Medici - Herrscher von Florenz": Das sind die Serienhighlights im Februar exklusiv auf Sky 1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Thrillerserie "Die Medici - Herrscher von Florenz" (6.02.),Dramaserie "Wentworth" (7.02.), die Echtzeitserie "24: Legacy"(13.02.) und die Fantasyserie "Yonderland" (16.02.)- Zu sehen exklusiv auf Sky 1 sowie auf Sky Ticket, Sky On Demandund Sky Go- Weiteres Highlight im Februar: "Xaviers Wunschkonzert Live"(17.02) mit Xavier Naidoo, Doro Pesch und Tom Gaebel1. Februar 2017 - Action-geladene Serienknaller und exklusiveErstausstrahlungen im Februar auf Sky 1: Die aufwändig produziertePolit-Thrillerserie "Die Medici - Herrscher von Florenz" mit RichardMadden und Dustin Hoffman startet am Montag, 6. Februar um 20.15 Uhrin Doppelfolgen. Am nächsten Tag, 7. Februar geht die zweite Staffelder australischen Erfolgsserie "Wentworth" über ein Frauengefängnisum 23.15 Uhr an den Start. Ab Montag, 13. Februar kehrt dieThrillerserie "24: Legacy" mit neuer Besetzung rund um Army RangerSergeant Eric Carter (Corey Hawkins) um 22.15 Uhr zurück undfantastisch wird es mit der Fantasyserie "Yonderland" ab Donnerstag,16. Februar um 23.30 Uhr. Alle Serienhighlights sind auf Sky 1 sowieüber Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlichflexibel abrufbar.Über "24: Legacy":Die Uhr tickt wieder! Die Macher der Erfolgsserie "24" inszenierenmit "24: Legacy" erneut eine nervenzerrende Terroristenhatz inEchtzeit. "24: Legacy" dreht sich wieder um ein packendes Rennengegen die Zeit, denn es gilt einen verheerenden Terroranschlag in denUSA zu verhindern. Zu sehen ist die action-geladenen Serie sowohl inder deutschen Synchronfassung, als auch im englischen Original ab 13.Februar, immer montags um 22.15 Uhr exklusiv auf Sky 1, zudem ist sieüber Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.Über "Yonderland":Die 33-jährige Debbie Maddox (Martha Howe-Douglas) langweilt sichfast zu Tode: Ihre Zwillinge sind eingeschult und dasHausfrauen-Dasein gibt wenig her. Einzig ein kleiner Elf (MathewBaynton) sorgt für willkommene Abwechslung. Der im Küchenschranklebende Winzling erklärt Debbie, sie sei seine Auserwählte, um dasReich "Yonderland" vom Schurken Negatus zu befreien. Über eingeheimes Tor in der Küche gelangt die gelangweilte Hausfrau mitten indiese märchenhafte Welt voller fabelhafter Wesen und erlebt dortskurrile Abenteuer. Die ausgefallene Fantasyserie läuft ab 16.Februar, immer donnerstags um 23.30 Uhr auf Sky 1. Zudem kann dieSerie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlichflexibel abgerufen werden.Über "Wentworth" (2. Staffel):Auftakt der zweiten Staffel der australischen Erfolgsserie um einFrauengefängnis: Schon seit drei Monaten sitzt Bea (Danielle Cormack)wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann Harry ihre Haftstrafe ab.Die Ankunft der neuen Direktorin Joan Ferguson (Pamela Rabe) sorgtgleich zu Beginn für einige Aufregung, da sie zum Amtsantritt einenDrogenschmuggel aufdeckt. Die düster-beklemmende Dramaserie rund umeine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugsbehaupten muss, wurde zweifach mit dem australischen ASTRA Awardausgezeichnet. Ab 7. Februar, immer dienstags um 23.15 Uhr auf Sky 1sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.Über "Die Medici - Herrscher von Florenz":Florenz im Jahre 1429: Cosimo de Medici (Richard Madden) tritt indie Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Giovanni de Medici (DustinHoffman). Was niemand ahnt: Das Familienoberhaupt wurde ermordet.Sohn Cosimo behält das Geheimnis um den Tod für sich. Doch die Machtder Medici ist den neureichen Händler-Familien von Florenz ein Dornim Auge. Ein Erzrivale scharrt die Kaufleute um sich, um die Machtder Medici zu brechen, während Cosimo den Mörder seines Vaters sucht.Historiendrama meets Polit-Thriller: Richard Madden als unerfahrenerClan-Chef zwischen Rachegelüsten und Lebensgefahr ab 6. Februar,immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie über SkyGo, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. 