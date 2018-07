trinkkontor GmbH und Splendid Drinks Deutschland GmbH einigen sich über Zukunft von Getränkefachhandel Burmeister in Elmshorn

Luxembourg/Berlin (ots) - Zum 01. Juli 2018 hat die SplendidDrinks Deutschland GmbH den Getränkefachhandel Burmeister in Elmshornvon der trinkkontor GmbH übernommen.Die Splendid Drinks Deutschland GmbH, die in Hamburg und inSchleswig-Holstein mit ihren zahlreichen Beteiligungen in denBereichen Getränkefachgroßhandel, Getränkelogistik, Konzeptberatungund Veranstaltungsservice zu den führenden Partnern für dieGastronomie zählt, arbeitet konsequent am Ausbau einesflächendeckenden, deutschlandweiten Netzwerks. Durch die Übernahmevon Burmeister wird die Marktposition der Splendid Drinks in derRegion also auch in der Gastronomie weiter gestärkt; Burmeisterprofitiert im Gegenzug von der Splendid Drinks alsindustrieunabhängigem Dienstleister, der in seinem breiten Portfolioan alkoholfreien Getränken, Wein, Spirituosen und Bieren auch Markender Bitburger Braugruppe wie König, Bitburger, Köstritzer oderBenediktiner im Norden Deutschlands positionieren kann.Sowohl die Splendid Drinks Deutschland GmbH als auch dietrinkkontor GmbH sind davon überzeugt, dass sich derKonzentrationsprozess in der Getränkebranche künftig weiterbeschleunigen wird und die Herausforderungen, vor denen insbesonderedie Logistik steht, nur durch konsequentes Handeln, Volumenbündelung,höhere Geschwindigkeit und verstärkte Dienstleistungsorientierungerfolgreich bewältigt werden können.Über SplendidDrinks Die Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AGihren Sitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche:international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereichalkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, inDeutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlernund -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. ZumLeistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment anGetränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren fürGastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werdenverschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten.Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com.Pressekontakt:Splendid Drinks AGSibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352/28 26 16-0press@splendid-drinks.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell