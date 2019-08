objective partner zeigt auf dem DSAG-Jahreskongress unter anderem Antworten auf die Herausforderungen von Industrie 4.0: Vom Digital Twin zur Customer Experience

--------------------------------------------------------------Terminvereinbarunghttp://ots.de/LDsuUb--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) - "Digitalisierung konsequent machen" bis hin zumintelligenten Unternehmen - mit innovativen Lösungsansätzen macht dieobjective partner AG auf dem DSAG-Jahreskongress Chancen derDigitalisierung greifbar und ermutigt Unternehmen aller Branchen sichden anstehenden Aufgaben zu stellen.Auf dem diesjährige DSAG-Jahreskongress dreht sich alles um dasMotto "Und Action! Digitalisierung konsequent machen." Ein Motto,dass bei objective partner tief in deren DNA verankert ist und injedem Projekt gelebt wird. Auf dem DSAG-Jahreskongress liefert dieobjective partner AG greifbare Antworten auf die Frage nach dem WIE.Als zentrales Beispiel dient dazu Shopfloor 4.0, welches durch dieKooperationspartner Fraunhofer Institut für Experimentelles SoftwareEngineering, NetApp und die objective partner AG geschaffen wurde.Shopfloor 4.0 bietet Antworten auf die geänderten Anforderungen andie Fertigung, wie Flexibilisierung, höhere Transparenz und End2EndProzesse - alles was für das intelligente Unternehmen notwendig ist.Shopfloor 4.0 bietet neben dieser fertigungsbezogenen Sichtweise,ebenso eine Durchgängigkeit der Prozesskette durch Vernetzung vonShop- und Officefloor. So schafft objective partner eine Lösung zurKopplung der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Abläufe imUnternehmen. Auf diesem Wege ermöglicht es eine durchgängigeEnd-to-End-Betrachtung, welche als zentrale Voraussetzung für jedeerfolgreiche Customer Journey zu sehen ist. Shopfloor 4.0 ist somiteine Ergänzung zu bestehenden SAP-Lösungen für alle Industrie-Kunden.Die Digitalisierungsexperten von objective partner präsentierenauf dem Stand L 6, anhand des Shopfloor 4.0 Showcase, wie innovativeLösungen in der Digitalisierung aussehen können und zeigen denBesuchern einen Weg hin zum intelligenten Unternehmen. In IhremFachvortrag "Potentiale der Integration von Industrie 4.0 und SAP:Vernetzung, Durchgängigkeit, Dienste - die Anforderungen sindumfangreich" am Abend des 18.9. (Mittwoch) um 17.45 Uhr vertiefen Dr.Thomas Kuhn, Fraunhofer IESE und Andreas Bader, objective partner dasThema und gehen auf zukünftigen Herausforderungen und dieAnwendbarkeit von Shopfloor 4.0 ein.Pressekontakt:Lea OttMarketing & Public Relationsobjective partner AGT +49 6201 3986-35M +49 162 1079157E lea.ott@objective-partner.comOriginal-Content von: objective partner AG, übermittelt durch news aktuell