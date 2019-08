ZDF-Programmhinweis / Samstag, 24., und Sonntag, 25. August 2019

Mainz (ots) -Samstag, 24. August 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringAn der Küste und auf den Bergen - Wie war der Urlaubssommer?Halbzeit an der Förde - Jamaika regiert reibungslosVor der Sachsen-Wahl - Wie ist die Stimmung in Freiberg?Hammer der Woche - Neues Bauhaus-Museum wird abgeklebtSamstag, 24. August 2019, 22.45 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Katrin Müller-HohensteinGast: Marco Rose, Trainer Borussia MönchengladbachFußball-Bundesliga, 2. SpieltagTopspiel: FC Schalke 04 - Bayern MünchenHoffenheim - Werder BremenDüsseldorf - Bayer Leverkusen1. FSV Mainz 05 - Borussia MönchengladbachFC Augsburg - Union BerlinSC Paderborn - SC Freiburg1. FC Köln - Borussia Dortmund (Freitag)Fußball: Zweite Liga, 4. SpieltagHannover 96 - Greuther FürthJahn Regensburg - BielefeldVfL Bochum - SV Wehen WiesbadenReiten: EM in Rotterdam, DressurreitenFußball: Premier League, Liverpool - ArsenalSonntag, 25. August 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhTiere tun uns gut. Sie sind gesundheitsfördernd, reduzieren Stressoder sind einfach Seelentröster. Mit der richtigen Ausbildung könnensie noch weit mehr als das. Sie retten Leben. Hunde bergenErtrinkende und Verschüttete, sie erkennen Krankheiten, sogar Krebs.Ratten werden in Kriegsgebieten bei der Minensuche eingesetzt. Wiewerden die Vierbeiner trainiert, damit der Mensch ihre Fähigkeitenauch nutzen kann? "sonntags" fragt nach.Sonntag, 25. August 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeDer "ZDF-Fernsehgarten" steht heute im Zeichen der Schlagermusik.Andrea Kiewel empfängt den Blogger und Moderator Riccardo Simonetti,der für viel Stimmung sorgt. Gäste: Kastelruther Spatzen, Boore,Guildo Horn, Bernhard Brink, dArtagnan, Stefanie Hertel &DirndlRockBand, Vincent Gross, Die Grubertaler, Claudia Jung, Marryund voXXclub. Im Servicebereich dürfen die Zuschauer sich auf ArminRoßmeier und Sebastian Lege freuen.Sonntag, 25. August 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 2. SpieltagFußball-Story - Aktuelle ReportageRudern: WM - VorberichtKanu: WM in Szeged/Ungarn - Aktueller BerichtReiten: EM in Rotterdam - Aktuelle ReportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell