Mainz (ots) -Der Film "Systemsprenger", eine Koproduktion der ZDF-Redaktion Daskleine Fernsehspiel, wurde am gestrigen Mittwoch, 21. August 2019,von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, alsdeutscher Beitrag in der Kategorie "Bester internationaler Film"ausgewählt. "Systemsprenger" geht damit ins Rennen um den begehrten"Auslands-Oscar". Das Spielfilmdebüt von Nora Fingscheidt hatte imFebruar 2019 seine Uraufführung bei den InternationalenFilmfestspielen in Berlin und wurde dort mit dem Silbernen BärenAlfred Bauer Preis prämiert.Im Mittelpunkt des Dramas steht die neunjährige Benni (HelenaZengel), ein zartes Mädchen mit wilder Energie. Sie ist das, was manim Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Wo sie hinkommt, fliegtsie wieder raus - und legt es auch darauf an. JugendamtsmitarbeiterinFrau Bafané (Gabriela M. Schmeide) versucht alles, um ein dauerhaftesZuhause für die Neunjährige zu finden. Anti-Gewalt-Trainer Micha(Albrecht Schuch) wagt mit Benni ein ungewöhnliches Experiment. Abersie will nur eins: wieder bei Mama wohnen."Systemsprenger" ist eine Produktion der kineo Filmproduktion undWeydemann Bros. GmbH in Koproduktion mit Oma Inge Film und ZDF/Daskleine Fernsehspiel. Die ZDF-Redaktion hat Burkhard Althoff. EinSendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Der Film ist bereits ab 19. September 2019 im Kino zu sehen.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielhttps://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell