Xiamen C & D: Was könnte passieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Xiamen C & D, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.08.2019, 08:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 8.29 CNH.

Die Aussichten für Xiamen C & D haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Xiamen C & D-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 8,39 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,28 CNH) weicht somit -1,31 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (8,76 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Xiamen C & D-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Xiamen C & D-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Xiamen C & D für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Xiamen C & D für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Xiamen C & D insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Xiamen C & D beträgt das aktuelle KGV 4,5. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Xiamen C & D ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.