Wirecard: Neue Kooperation!

Man kann Wirecard gewiss nicht vorwerfen, im Monat Juni in Bezug auf neue Kooperationen/Lösungen/Kooperationen ruhig gewesen zu sein. So gab es noch am Freitag dazu eine neue Meldung: Und zwar hat laut Wirecard das „Fashion- und Lifestyle-Unternehmen" Breuninger (man könnte vielleicht auch Bekleidungs-Geschäft sagen) chinesische „Mobile-Payment-Methoden" eingeführt, und zwar Alipay und WeChat Pay. Und wer hat das ermöglicht? Wirecard!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.