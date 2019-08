Voltabox Aktie: Interpretationssache!

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Diese Woche war im Hinblick auf die Voltabox-Aktie interessant. Denn zum einen veröffentlichte das Unternehmen am Mittwoch seine Halbjahreszahlen. Und einen Tag später veröffentlichte auch der Mehrheitsaktionär paragon GmbH & Co. KGaA (kurz „Paragon“) die Halbjahreszahlen. Darin fanden sich auch Angaben zu Voltabox. Kein Wunder: Laut Angaben von Voltabox ist Paragon mit ca. 60% an Voltabox beteiligt. Zuerst der Blick auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



